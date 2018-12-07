Сварочные аппараты: на чем нельзя экономить*

«Серьезно подошел к выбору сварочного аппарата. Много читаю о марках, характеристиках, ценах. Но никак не могу остановиться на чем-то конкретном. Не хотелось бы потратить слишком много денег на такое оборудование, но и купить некачественную вещь тоже не вариант. Подскажите, на чем точно не стоит экономить, покупая сварочное оборудование?

Геннадий, г. Минск»

На чем точно не стоит экономить при покупке сварочного аппарата в Минске, рассказали сотрудники интернет-магазина АЛЮМЕТ.

На гарантиях

Если продавец не готов предоставить официальной гарантии или обещает что-то на словах (мол, если будут проблемы, приходите, и мы все устраним), с ним лучше не связываться. Да, такой товар может быть несколько дешевле и этим привлекателен. И даже возможно, что он прослужит вам много-много лет и ни разу не сломается. А если в оборудовании есть заводской брак? Без официальной гарантии вы не сможете получить бесплатное обслуживание, ремонт или замену аппарата. К чему эта лотерея? Компания АЛЮМЕТ предоставляет официальную гарантию от производителя на весь ассортимент сварочных аппаратов на alumet.by/shop/svarochnie-apparati. Вы можете быть спокойны в надежности оборудования и уверены, что вам всегда помогут в случае непредвиденной поломки.

На репутации

Рынок сварочных аппаратов в Минске достаточно велик и разнообразен. Здесь действительно можно найти оборудование на любой цвет, вкус, а главное — размер кошелька. Китайское оборудование отличается очень привлекательными ценами. Но вот качество такого оборудования зачастую хромает. Дешевые сварочные аппараты оставляют некачественный сварочный шов или могут и вовсе выйти из строя раньше срока эксплуатации. Поэтому сотрудники компании рекомендуют не экономить на репутации компании-производителя, а доверять надежным и проверенным фирмам. Например, в ассортименте интернет-магазина представлена продукция немецкого бренда FUBAG. Качество этих сварочных аппаратов подтверждено соответствующими сертификатами и десятками довольных клиентов. Поэтому всегда перед покупкой оборудования ищите в интернете отзывы о той или иной компании.

На типе оборудования

Как правило, каждый магазин в Минске предлагает несколько типов сварочных аппаратов. И речь сейчас не об инверторных сварочных полуавтоматах https://www.alumet.by/shop/inventori-poluavtomati и сварочных инверторах для ручной сварки. Здесь ваш выбор зависит от конкретно поставленных задач в работе. Речь об оборудовании для профессионального и бытового использования. Конечно, если вам нужно сварить забор на даче или подлатать дыры в гараже, бытового оборудования будет более чем достаточно — переплачивать не имеет смысла. Но если вы профессионально занимаетесь сварочными работами каждый день, никаких компромиссов и никакой экономии быть не должно — выбирайте только оборудование для профессионального использования. Специалисты отмечают, что бытовые сварочные аппараты при эксплуатации в профессиональных целях просто не выдержат той огромной нагрузки, быстро выйдут из строя и потребуют замены.

Сварочные аппараты покупают в интернет-магазине АЛЮМЕТ, потому что здесь:

- Доступные цены в Минске — от производителя.

- Официальная гарантия от производителя на весь ассортимент.

- Немецкое качество от компании FUBAG.

- Огромный выбор сварочных аппаратов различного типа. А также дизельных генераторов https://www.alumet.by/shop/dizelnie-elektrostancii-ds и другого оборудования.

- Возможна продажа в опт и розницу.

- Для постоянных клиентов действует 10%-ная скидка.

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