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Опасная зима: в Беларуси гололед отправил в больницы тысячу человек
07.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
За последние два дня в поликлиники Беларуси обратилось более тысячи человек. Все пострадали от
Все дело в том, что белорусы оказались не готовы к смене погоды и не переобулись, объясняют врачи. Зимой лучше отказаться от высоких каблуков и выбирать не скользящую обувь. Одежда должна быть удобной и не стеснять движений.
«Люди падают на руки иногда. Непроизвольно вытягивают вперед руки, это очень опасно, и падают на спину. Надо стараться сгруппироваться и упасть набок. Переломы позвоночника встречаются. Особенно это опасно для людей пожилого возраста, у которых есть остеопороз», – указал заместитель директора республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Леонид Ломать.
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Белорусы оказались не готовы к зиме. Страдают они и от обморожений: в больницы страны поступили 15 человек.
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