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На заводе шестерен в Минске оборвался трос с грузом: погиб рабочий
07.12.2018 09:56 — Разное | Аргументы и факты
Во время погрузочно-разгрузочных работ на Минском заводе шестерен оборвался один из тросов, и груз весом около 4 т упал на ногу одного из рабочих, сообщает
Мужчина скончался по дороге в больницу.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК Республики Беларусь.
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ЧП имело место 4 декабря днем незадолго до конца смены.
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