На заводе шестерен в Минске оборвался трос с грузом: погиб рабочий

Во время погрузочно-разгрузочных работ на Минском заводе шестерен оборвался один из тросов, и груз весом около 4 т упал на ногу одного из рабочих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию ГОНЧАРОВУ.

Мужчина скончался по дороге в больницу.