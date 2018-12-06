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На заводе шестерен в Минске оборвался трос с грузом: погиб рабочий

07.12.2018 09:56 — Разное | Аргументы и факты  
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На заводе шестерен в Минске оборвался трос с грузом: погиб рабочий
Фото из открытых источников

Во время погрузочно-разгрузочных работ на Минском заводе шестерен оборвался один из тросов, и груз весом около 4 т упал на ногу одного из рабочих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Юлию ГОНЧАРОВУ.  

Мужчина скончался по дороге в больницу. 

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 («Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК Республики Беларусь. 

На заводе шестерен в Минске оборвался трос с грузом: погиб рабочий
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Теги: Гомель
 
 
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