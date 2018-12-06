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"Прямую телефонную линию" проведет исполняющий обязанности заместителя начальника ОВД горисполкома
07.12.2018 — Разное | Пинский Вестник
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11 декабря с 10.00 до 12.00 временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника ОВД Пинского горисполкома – начальник милиции общественной безопасности подполковник милиции Михаил Михайлович Заранко проведет «прямую телефонную линия».
Свои вопросы, касающиеся деятельности милиции общественной безопасности, можно задать по телефону 8 (0165) 31-28-04.
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11 декабря с 10.00 до 12.00 временно исполняющий обязанности по должности заместителя начальника ОВД Пинского горисполкома – начальник милиции общественной...
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