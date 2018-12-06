В начале 2019 года на рынке дебютирует обновленный кроссовер Changan CS15. Цена - 8000 долларов

Китайская компания Changan, в Беларуси представленная всего одной-единственной моделью (это кроссовер CS35 ), у себя на родине продолжает активное расширение и обновление своего модельного ряда. На днях фирма обнародовала снимки обновленного субкомпактного «паркетника» CS15.





Только за последние четыре месяца Changan представила сразу три новинки — обновленный кроссовер CS55 , минивэн Oushan Cosmos и купеобразный SUV CS85 . И вот подоспела еще одна — модернизированный три года спустя после рыночного дебюта самый маленький «паркетник» марки, носящий обозначение CS15. От дореформенной машины обновленный кроссовер отличается кардинально преобразившимися внешностью и внутренним убранством.





У автомобиля изменилось оформление фар и задних фонарей, передок украсила крупная трапециевидная решетка радиатора, на задней двери имеется контрастная вставка черного цвета, площадка под номерной знак переместилась на задний бампер, появились колесные диски нового дизайна. В салоне — новый руль со скошенным снизу ободом, крупный экран в комбинации приборов, а также широкоформатный дисплей мультимедиа-системы диагональю 10,25 дюймов.





К слову, с обновлением CS15 немного прибавил в длину (4,13 м, прибавка составила 3,5 см), а колесная база подросла на 1 см (2,52 м). Силовой агрегат переднеприводного CS15 остался прежним — это бензиновая атмосферная «четверка» объемом 1,5 л и мощностью 107 лошадиных сил, в пару которой полагаются 5-ступенчатые коробки («механика» либо «робот»).





К китайским дилерам CS15 в обновленном виде начнет поступать в начале следующего года. По предварительным данным, цены слегка вырастут, но, тем не менее, останутся привлекательными — за начальную версию «паркетника» попросят около 55 тыс. юаней, то есть 8000 долларов в пересчете.