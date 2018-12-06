Белорусы смогут оценить работу госорганов онлайн





В Беларуси создали Портал рейтинговой оценки государственных организаций, сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.

Сообщается, что портал предоставляет удобную возможность гражданам оценить качество работы государственных организаций.

Оценивать работу предлагается по 5-балльной шкале по следующим критериям:

простота и понятность процесса получения услуги;

доступность информации о порядке получения услуги;

соблюдение установленного срока предоставления услуги;

вежливость и доброжелательность сотрудников.

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на Портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан.

До 1 января 2019 года портал функционирует в тестовом режиме.