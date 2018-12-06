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Белорусы смогут оценить работу госорганов онлайн

07.12.2018 09:53 — Разное | Ежедневник  
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Белорусы смогут оценить работу госорганов онлайн

В Беларуси создали Портал рейтинговой оценки государственных организаций, сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.

Сообщается, что портал предоставляет удобную возможность гражданам оценить качество работы государственных организаций.

Оценивать работу предлагается по 5-балльной шкале по следующим критериям:

  • простота и понятность процесса получения услуги;
  • доступность информации о порядке получения услуги;
  • соблюдение установленного срока предоставления услуги;
  • вежливость и доброжелательность сотрудников.

На основании выставленных гражданами оценок предусмотрено автоматическое формирование на Портале соответствующего рейтинга государственных организаций. Такой рейтинг позволит повысить эффективность и качество работы государственных учреждений, создать комфортную среду для жизни граждан.

До 1 января 2019 года портал функционирует в тестовом режиме.

 
 
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В Беларуси создали Портал рейтинговой оценки государственных организаций, сообщает пресс-служба Министерства связи и информатизации.
 
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