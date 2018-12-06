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Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Могилевской области
07.12.2018 — Разное | Савецкая вёска
Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Могилевской области 6 декабря. Традиционный проект открылся у «Елки желаний» в ОАО «Универмаг «Центральный». На зеленой красавице развешаны открытки с заветными мечтами детей. Под ней установлен ларец «Добрых сердец», куда любой желающий может положить новогодний подарок. Собранные сюрпризы будут переданы учащимся Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Костюковичского района, в котором обучаются 48 детей от рождения до 18 лет с особенностями развития. Часть подарков направят в детский дом семейного типа в Славгороде, где проживает большая и дружная семья Тихоновых.
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Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Могилевской области 6 декабря. Традиционный проект открылся у «Елки желаний» в ОАО «Универмаг...
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