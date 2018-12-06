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Государственному учреждению «Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» — 25 лет

07.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Районный исполнительный комитет, районный Совет депутатов от имени всех жителей Несвижчины искренне поздравляют трудовой коллектив Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж» с четвертьвековым юбилеем!

У любого музея есть замечательная миссия: сберегать всё, что создано поколениями предков. Сегодня мы с уважением и признательностью говорим о сотрудниках учреждения, о людях, чьи главные жизненные ценности заключаются в важном и благородном деле — духовном и культурном просвещении, патриотическом воспитании, служении Искусству и Красоте. За годы плодотворной музейной деятельности коллективу заповедника удалось приобщить к культурным ценностям десятки и сотни тысяч сограждан.  Также благодаря творческому труду дирекции и сотрудников, музей-заповедник сегодня стал одним из самых посещаемых и  известнейших памятников белорусской культуры: за два с половиной десятилетия «вторую жизнь» получили такие его объекты, как городская ратуша, Слуцкие ворота и, конечно же, замок — бывшая резиденция князей Радзивиллов. Сегодня продолжаются крупномасштабные работы по реставрации костела Божьего Тела. Ежегодно объекты музея-заповедника посещают четыреста и более тысяч туристов из Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья.

Пусть будет так всегда! Верьте в дело, которому вы служите: вы по праву являетесь Хранителями Времени, сохраняя не только историю, но и Память.

Желаем коллективу музея-заповедника творчества  и успешной  реализации намеченных планов, а сотрудникам — здоровья, счастья и всего самого доброго!

 


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