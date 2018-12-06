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Итоги социально-экономического развития Минской области за 9 месяцев рассмотрели на заседании облисполкома

07.12.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Регион выполнил все ключевые показатели, доведенные правительством. Темп роста валового регионального продукта сложился на уровне 103,4 %. Основной вклад в формирование его показателей внесли промышленность, торговля и прочие виды экономической деятельности.

— Влияние промышленной отрасли является определяющим для выполнения областного показателя по валовому региональному продукту, удельный вес — более 40 %, — отметил председатель комитета экономики облисполкома Сергей Железняк. — Индекс промышленного производства составил 107,7 %, что выше сложившегося по республике. Наибольший рост обеспечен в производстве машин и оборудования (130 %) и транспортных средств (116 %).

Не менее важный показатель, который Минская область тоже выполняет, — экспорт товаров и услуг. В частности, на внешние рынки поставляется более 60 % произведенной продукции. Одна из задач — расширять географию поставок и обеспечивать их стабильные показатели. По словам Сергея Железняка, сегодня в продукции и услугах Минской области заинтересованы страны Африки, Азии, арабские государства, страны СНГ, а также Грузия. А рынок Китая с почти полуторамиллиардным населением открывает для этого безграничные возможности.

— Ряд заводов региона уже имеет соответствующие сертификаты на поставку своей продукции в КНР и уже начали ее туда отгружать, но объемы нужно увеличивать, минуя посреднические организации, — подчеркнул председатель комитета экономики. — Что касается экспорта услуг на китайский рынок, то и здесь есть куда двигаться. Пока что основную долю составляет экспорт транспортных услуг (79 %). Учитывая развитый туристический потенциал Минской области, а также огромный интерес китайского населения к нашим объектам туризма и природе, главному управлению спорта и туризма поручено более активно двигаться в данном направлении.

Отдельная тема заседания — создание новых рабочих мест. За 9 месяцев их в области стало больше на 8,5 тысячи. В основном они появляются в сфере оптовой и розничной торговли, промышленности. До конца года планируется создать еще более 2 тысяч. Активно развивается малый бизнес — с начала года в регионе зарегистрировалось более 1,5 тысячи субъектов хозяйствования.

Что касается заработной платы, средний ее размер составил 933 рубля (темп роста — более 117 %). Наиболее высокими темпами она росла в строительстве и сфере информатизации и связи. Ключевая задача — выйти к концу года на среднюю зарплату по области в тысячу рублей.

— Зарплата — главный социальный фактор стабильности в регионе. Все резервы для ее повышения есть, задачи обозначены. Но это не значит, что мы должны платить незаработанные деньги. Если человек заработал, то надо заплатить ему, — заострил внимание председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко.

Юлия БРОЖИНА,

«МП».

 


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Регион выполнил все ключевые показатели, доведенные правительством. Темп роста валового регионального продукта сложился на уровне 103,4 %. Основной вклад в
 
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