ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Команда Кировского РЦСОН успешно выступила на фестивале «В кругу друзей»

07.12.2018 — Разное | Кировец  
Размер текста:
A
A
A

Команда Кировского РЦСОН успешно выступила на фестивале «В кругу друзей»

«В кругу друзей» — так назывался 2-й межрегиональный инклюзивный фестиваль, организованный Осиповичским РЦСОН совместно с ММПЦ «Ровесник», который состоялся накануне Дня инвалидов. О том, как он проходил, редактору интернет-ресурса рассказалазаведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста РЦСОН Наталья Финевич.

Символ фестиваля — подсолнух, олицетворяющий единство и сплоченность людей с инвалидностью.
Участие в нем приняли 6 команд: 2 команды из Бобруйска, а также Бобруйского района, Осипович, Кличева, Кировска.
Тема фестиваля этого года — «Моя малая родина». Все команды в своих выступлениях постарались соответствовать тематике.
Конкурсная программа состояла из приветствия «Визитная карточка», где команда кировчан продемонстрировала свою слаженность и сплоченность через песню «Я, ты, он, она». Социальный ролик «Мой милый Кировск, хочу в любви тебе признаться» сопровождался стихотворением «Моя малая родина», которое написал Александр Лосяков.
В фойе учреждения культуры, где проходил праздник, был налажен творческий конкурс «Необычное в обычном», выставка работ посетителей центров соцобслуживания населения. И каждый побывавший на ней смог в очередной раз убедиться в том, что люди, несмотря на свои физические проблемы, очень талантливы и трудолюбивы.
Второй этап фестиваля включал инклюзивный концерт, составленный из различных номеров, подготовленных гостями и хозяевами праздника. Рустам Ратош исполнил песню группы ДДТ «Родина», чем и покорил зрителей, в его адрес звучали бурные аплодисменты и слова поддержки.
Жюри сложно было определить лучшего: сильнейших в подобных мероприятиях быть не может, ведь само участие в общественной жизни и работе, активная позиция и творческая энергия не имеют степеней и баллов.
Посетители РЦСОН команда «Поколение NEXT» стала лучшей в номинации «Самые увлеченные».
От каждого члена жюри участники команд получили подарки.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«В кругу друзей» — так назывался 2-й межрегиональный инклюзивный фестиваль, организованный Осиповичским РЦСОН совместно с ММПЦ «Ровесник», который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Благотворительная акция «Чудеса на Рождество» стартовала в Могилевской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика