Команда Кировского РЦСОН успешно выступила на фестивале «В кругу друзей»





«В кругу друзей» — так назывался 2-й межрегиональный инклюзивный фестиваль, организованный Осиповичским РЦСОН совместно с ММПЦ «Ровесник», который состоялся накануне Дня инвалидов. О том, как он проходил, редактору интернет-ресурса рассказалазаведующий отделением дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста РЦСОН Наталья Финевич.

Символ фестиваля — подсолнух, олицетворяющий единство и сплоченность людей с инвалидностью.

Участие в нем приняли 6 команд: 2 команды из Бобруйска, а также Бобруйского района, Осипович, Кличева, Кировска.

Тема фестиваля этого года — «Моя малая родина». Все команды в своих выступлениях постарались соответствовать тематике.

Конкурсная программа состояла из приветствия «Визитная карточка», где команда кировчан продемонстрировала свою слаженность и сплоченность через песню «Я, ты, он, она». Социальный ролик «Мой милый Кировск, хочу в любви тебе признаться» сопровождался стихотворением «Моя малая родина», которое написал Александр Лосяков.

В фойе учреждения культуры, где проходил праздник, был налажен творческий конкурс «Необычное в обычном», выставка работ посетителей центров соцобслуживания населения. И каждый побывавший на ней смог в очередной раз убедиться в том, что люди, несмотря на свои физические проблемы, очень талантливы и трудолюбивы.

Второй этап фестиваля включал инклюзивный концерт, составленный из различных номеров, подготовленных гостями и хозяевами праздника. Рустам Ратош исполнил песню группы ДДТ «Родина», чем и покорил зрителей, в его адрес звучали бурные аплодисменты и слова поддержки.

Жюри сложно было определить лучшего: сильнейших в подобных мероприятиях быть не может, ведь само участие в общественной жизни и работе, активная позиция и творческая энергия не имеют степеней и баллов.

Посетители РЦСОН команда «Поколение NEXT» стала лучшей в номинации «Самые увлеченные».

От каждого члена жюри участники команд получили подарки.