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Воркаут-площадка в Жлобине: начало положено

07.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Воркаут-площадка в Жлобине: начало положено

Около Центра олимпийского резерва в торжественной обстановке была открыта воркаут-площадка. Пока она представляет собой пару турников и брусья, но это только начало…

Воркаут – уличная тренировка, вид физкультурных занятий, которые основаны на выполнении упражнений преимущественно на уличных конструкциях, например, турнике, брусьях, лестницах, лавках и так далее.

Напомним, что инициативной группой жлобинчан при поддержке районного исполнительного комитета, БМЗ, Центра олимпийского резерва в нашем городе была объявлена акция «По рублю на турник», к которой подключились организации, предприятия, а также все неравнодушные люди.


Ведущий инженер отдела технического развития БМЗ, один из инициаторов и разработчиков проекта Никита Самсонов прокомментировал открытие площадки:

– Спасибо хочется сказать всем жителям города, которые не остались в стороне, помогали средствами и поддерживали морально. Большое спасибо заместителю председателя райисполкома Руслану Смирнову, который поддержал идею, директору Центра олимпийского резерва Алексею Скурковскому, решившему вопрос с местом для установки площадки, а также редакции районной газеты «Новы дзень», перечислившей на счёт значительную часть средств.

К слову, завер - шён первый этап обору - дования воркаут - площадки. В 2019 году планируется снабдить её новыми видами спортивных снарядов, тренажёрами. Надеемся, что площадка станет территорией активной и здоровой жизни жлобинчан и смотивирует людей заниматься спортом.


Василина БАРЕКО,

учащаяся гимназии № 1.

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Около Центра олимпийского резерва в торжественной обстановке была открыта воркаут-площадка. Пока она представляет собой пару турников и брусья, но это...
 
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