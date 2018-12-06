Клип учеников гимназии вошел в 30-ку лучших (ВИДЕО)

С 31 октября по 26 ноября 2018 года в Беларуси прошел конкурс «Героям петь легко», в котором приняли участие и учащиеся гимназии города Дзержинска.

Целью мероприятия, организованного государственным учреждением «Оператор вторичных материальных ресурсов» Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь, стало формирование у учащихся ответственного отношения к бытовым отходам.

Для участия в мероприятии поступило 406 клипов, которые оценивались по 10-балльной шкале. Критериями оценивания стали:

– качество исполнения песни «Маленьких экоменов»;

– оригинальность идеи и качество клипа;

– информативность и убедительность клипа.

Клип ГУО «Гимназия г. Дзяржынска», представленный 3 “В” классом, классным руководителем Клыгун Ириной Леонидовной и музыкальным руководителем Ксеневич Оксаной Валерьевной, вошёл в топ 30 лучших клипов в республике. Администрация гимназии поздравляет юных исполнителей и их руководителей.