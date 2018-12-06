Россельхознадзор снял запрет на поставку молочной продукции с двух белорусских предприятий





с 7 декабря Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию молочной продукции с Глубокского молочно-консервного комбината и Молодечненского молочного комбината, сообщается на сайте ведомства.

Ограничения сняты с поставок масла, сыра, творога и творожной продукции, сухой молочной сыворотки производства Браславского филиала УПП "Глубокский молочно-консервный комбинат", а также сыра с ОАО "Молодечненский молочный комбинат".

Кроме того, ведомство расширяет перечень продукции, которую разрешено ввозить в Россию с предприятия ОАО «Милкавита». С 7 декабря возможны поставки цельномолочной продукции данной компании.

Поставляемая в Россию продукция должна быть выработана не ранее 7 декабря 2018 года, а также сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.