«Когда Рианна увидит…». Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз выпустили коллекцию из меха животных

— Что нужно людям после того, как их накормили хлебом? Красоты и зрелищ! Представляет, какое мощное у нас соединение энергетик и возможностей! — Анжелика Агурбаш. — Сегодня из нашей коллекции я выгуливаю синие чокер и пилотку. Можете загуглить — чокера из стриженой норки вы не найдете! Фэшн-капюшона, как у нас, в мире тоже нету. Его кодовое название, кстати, «Филипп Киркоров».

Вместе с Белкоопсоюзом певица выпустила коллекцию шуб. Отмечает, что планирует поразить саму Рианну, а этический момент ее не волнует.





«Если совместный с Анжеликой проект пойдет успешно, производство пушнины в стране удвоят»

— Мировое производство пушнины — 80 млн шкурок в год. Основные страны-производители — Китай, Россия, — открывает пресс-конференцию председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов. — Но такой методики по выращиванию пушнины, как в Беларуси, нет ни в одной западноевропейской стране. Это обязывает нас производить товар высокого класса. Дизайн-центр меховых изделий GNL — Genius, National, Lovely (гениальное, национальное, любимое), — отлично справляется с этой задачей.









В год в Беларуси производится 500 тысяч шкурок. У себя мы используем только 40 тысяч, изготавливая тысячу изделий, представленных в стране. Остальное идет на экспорт, — прошелся по статистике спикер. — Конечно, малый объем. Но надо понимать, что это эксклюзивные изделия, которые стоят недешево. Что-то типа ширпотреба мы делать не можем. Невыгодно. Стоимость каждой шкурки на экспорт начинается от 40 долларов.

Председатель правления Белкоопсоюза добавил, что если совместный с Анжеликой проект пойдет успешно, производство пушнины в стране удвоят. А это миллион штук для готового сырья.





«Кто хоть раз дышал белорусским воздухом, тот уже белорус»

Создатели гордятся тем, что GNL by Angelica — «чисто белорусский продукт».

— Для меня, как для истинной патриотки, это очень трепетная история, — рассказывает Агурбаш. — Кто-то говорит: «Ну какая она белоруска, раз живет в другой стране?» А какая я не белоруска?! Я родилась на этой земле, выросла.

— Кто хоть раз дышал белорусским воздухом, тот уже белорус, — поддержал певицу Валерий Иванов.

— Посмотрите на этот клатч. Угадайте, что на нем изображено? Работая над коллекцией, я узнала, что у нас есть азбука белорусского орнамента. Все орнаменты состоят из символов. Так вот этот элемент — символ женской молодости и красоты. На желтом клатче — символ солнца. Для меня важно, чтобы изделия были наполнены смыслом.





«Шарапова ждет не дождется, когда привезу померять черное пальто с контрастной синей полосой»

Анжелика с гордостью рассказывает-показывает, что практически вся коллекция оверсайз и унисекс — «это важно для продаж». И обещает «идеальную цену», которую пока не озвучивают.

— А здесь у нас представлен фантастический жилет с вертикальным росшивом на органзе, — не скрывая восторга, указывает на разодетый манекен звездная дизайнер. — Изделие можно выгуливать в Лос-Анджелесе и в Монако. Уверена, когда Рианна увидит этот жилет… — не договаривает певица. — Модель представлена в трех цветах.

Коллекция, как утверждает Агурбаш, на все случаи жизни. На днях меховые изделия отправятся в Россию:

— Шарапова ждет не дождется, когда привезу померять черное пальто с контрастной синей полосой. Филиппу Киркорову едут два капюшона и пальто с красной полосой. У меня много приглашений на предстоящие недели моды в России, Казахстане, Эстонии, странах Балтии.





Недавно я принимала участие в большой международной конференции, которая проходила в России. На ней был представлен и модный дом именитого Джанфранко Ферре. На гала-ужине представитель дома подарил мне шубу! Я посчитала это хорошим знаком, благословением на большую работу! — кокетничает звезда эстрады.

«А вы знаете, что колос — это живое растение? Почему вы его убиваете?»

Подняли и тему того, что носить натуральных мех в Европе — уже дурной тон и такие мировые бренды как Gucci, Michael Kors, Versace, Calvin Klein, Burberry объявили, что не станут использовать мех в своих коллекциях. Ярые противницы натурального меха такие звезды как Натали Портман, Пенелопа Крус, Шарлиз Терон, Ева Мендес, Кристина Агилера, Пинк, Памела Андерсон.

У нашей соотечественницы своеобразный взгляд на этот счет:









— Людям из «партии зеленых» расскажу один спор, который зашел у меня однажды с их братьями. «Вы хлеб едите?» — спрашиваю. — «Да. — «А вы знаете, что колос — живое растение? Почему вы его убиваете?» — «Оно не дышит, у него нет сердца». — «Но ведь это живой организм!»

Этот бум на эко-мех скоро закончится. Эко-мех не утилизируется, он засоряет нашу планету как пластиковые бутылки. Изделия из меха прекрасно «съедаются» самой природой, идет нормальный процесс жизнедеятельности. Земля поглощает, земля отдает снова.

Легко говорить об эко-мехе дамам-европейкам, когда температура в их городах выше одного градуса не опускается. А что делать нам в -25?