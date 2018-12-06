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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) могут оформить новый безотзывный депозит в белорусских рублях
Срок размещения вклада - 395 дней, 732 дня или 3 года. Минимальная сумма первоначального взноса - 20 белорусских рублей. Весь срок действия депозита размер процентной ставки является фиксированным и составляет 12,5% годовых.
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