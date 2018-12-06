Google назвал самые популярные видео 2018 года на YouTube

В белорусском рейтинге самых популярных видео года лидирует комедийный клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» – «8 Марта». Вторым по популярности стало видео с развивающими мультфильмами и песнями для детей; в топ-3 также вошло видео – пародия Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Извинение за Ibiza».
Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2018 году
1.
Вадим Галыгин и гр. Ленинград - 8 Марта
2.
Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей
3.
Филипп Киркоров и Николай Басков - Извинение за Ibiza (Kanye West & Lil Pump parody)
4.
ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу
5.
Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV
6.
Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу «Лучше Всех»
7.
Фиксики - Окно / Fixiki
8.
Ивлеева - про Элджея, секс и пластику / вДудь
9.
«Ты супер!»: Диана Анкудинова, 14 лет, г. Тольятти. «Derniere Danse»
10.
ЛИГА ПЛОХИХ ШУТОК #10 | Гарик Харламов х Филипп Киркоров
Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Беларуси
Среди музыкальных видео в 2018 году лидером у белорусских пользователей Youtube стал дуэт Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный».
1.
Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)
2.
Артур Пирожков "Чика"
3.
LITTLE BIG – SKIBIDI (official music video)
4.
Филипп Киркоров - Цвет настроения синий
5.
Егор Крид - Миллион алых роз (премьера клипа, 2018)
6.
Тимати feat. Егор Крид - Гучи (премьера клипа, 2018)
7.
LITTLE BIG – FARADENZA (official music video)
8.
LOBODA — Парень [Официальное видео]
9.
MATRANG - Медуза
10.
KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL VIDEO]
Этот год на YouTube запомнится моментами, связанными со знаменитостями. В феврале Кайли Дженнер удивила мир видео
– 11-минутным фильмом с подробностями своей беременности и рождения маленькой Сторми, который посмотрели более 53 миллионов раз только за первую неделю, и это сделало его самым популярным немузыкальным видео на YouTube в мире в 2018 году. Уилл Смит снимает свои видео по всему миру. И да, он To Our Daughter над Гранд Каньоном на спор. Рианна начала выпускать выпрыгнул из вертолета . И, конечно же, прямая трансляция выступления Бейонсе на фестивале Coachella, которое теперь известно как #Beychella –дала фанам, независимо от того, где они находятся, возможность стать свидетелями этого грандиозного шоу. еженедельные советы по макияжу
В списке самых популярных видео года представлены как знаменитости YouTube, так и новые звезды: например, комик из Индии Амит Бхадана всего за год привлек на свой канал
, а почти 11 миллионов подписчиков стал настоящей сенсацией во Вьетнаме. двухчасовой фильм от Lâm Chấn Khang
Чтобы выбрать видео, о которых все говорили в 2018 году, мы принимали во внимание множество способов взаимодействия с видео – не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д. А в целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.
Топ-10 видео 2018 года в мире
1.
To Our Daughter
2.
Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect
3.
we broke up
4.
Walmart yodeling kid
5.
Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)
6.
Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3
7.
Build Swimming Pool Around Underground House
8.
Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues
9.
Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana
10.
NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018
В 2018 году пользователей YouTube покорила латиноамериканская музыка. Восемь из десяти музыкальных видео с наибольшим числом просмотров — это песни артистов из Латинской Америки на испанском языке.
Топ-10 музыкальных видео 2018 года в мире
1.
Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial
2.
Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon
3.
Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B
4.
Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)
5.
Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)
6.
Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)
7.
El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]
8.
Drake - God's Plan
9.
Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)
10.
Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Google традиционно представил YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.