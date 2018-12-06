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Google назвал самые популярные видео 2018 года на YouTube

07.12.2018 10:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Google назвал самые популярные видео 2018 года на YouTube
Фото из открытых источников

В белорусском рейтинге самых популярных видео года лидирует комедийный клип Вадима Галыгина и группы «Ленинград» – «8 Марта». Вторым по популярности стало видео с развивающими мультфильмами и песнями для детей; в топ-3 также вошло видео – пародия Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Извинение за Ibiza».

Топ-10 самых популярных видео в Беларуси в 2018 году

1.  Вадим Галыгин и гр. Ленинград - 8 Марта

2.  Руки Мыть Нужно Каждый День - Детские песни - Развивающие мультфильмы для детей

3.  Филипп Киркоров и Николай Басков - Извинение за Ibiza (Kanye West & Lil Pump parody)

4.  ПРЕМЬЕРА КЛИПА "VIKI SHOW - Просто" /// Вики Шоу

5.  Папа запретил дочке идти на выпускной в сексуальном платье – Дизель Шоу 2018 | ЮМОР ICTV

6.  Гарик Харламов, Тимур Батрутдинов, Демис Карибидиc - Шоу «Лучше Всех»

7.  Фиксики - Окно / Fixiki

8.  Ивлеева - про Элджея, секс и пластику / вДудь

9.  «Ты супер!»: Диана Анкудинова, 14 лет, г. Тольятти. «Derniere Danse»

10. ЛИГА ПЛОХИХ ШУТОК #10 | Гарик Харламов х Филипп Киркоров

 

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в Беларуси

Среди музыкальных видео в 2018 году лидером у белорусских пользователей Youtube стал дуэт Егора Крида и Филиппа Киркорова «Цвет настроения черный».

1. Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный (премьера клипа, 2018)

2. Артур Пирожков "Чика"

3. LITTLE BIG – SKIBIDI (official music video)

4. Филипп Киркоров - Цвет настроения синий

5. Егор Крид - Миллион алых роз (премьера клипа, 2018)

6. Тимати feat. Егор Крид - Гучи (премьера клипа, 2018)

7. LITTLE BIG – FARADENZA (official music video)

8. LOBODA — Парень [Официальное видео]

9. MATRANG - Медуза

10. KAZKA — ПЛАКАЛА [OFFICIAL VIDEO]

Этот год на YouTube запомнится моментами, связанными со знаменитостями. В феврале Кайли Дженнер удивила мир видео To Our Daughter – 11-минутным фильмом с подробностями своей беременности и рождения маленькой Сторми, который посмотрели более 53 миллионов раз только за первую неделю, и это сделало его самым популярным немузыкальным видео на YouTube в мире в 2018 году. Уилл Смит снимает свои видео по всему миру. И да, он выпрыгнул из вертолета над Гранд Каньоном на спор. Рианна начала выпускать еженедельные советы по макияжу. И, конечно же, прямая трансляция выступления Бейонсе на фестивале Coachella, которое теперь известно как #Beychella –дала фанам, независимо от того, где они находятся, возможность стать свидетелями этого грандиозного шоу.

В списке самых популярных видео года представлены как знаменитости YouTube, так и новые звезды: например, комик из Индии Амит Бхадана всего за год привлек на свой канал 11 миллионов подписчиков, а почти двухчасовой фильм от Lâm Chấn Khang стал настоящей сенсацией во Вьетнаме.

Чтобы выбрать видео, о которых все говорили в 2018 году, мы принимали во внимание множество способов взаимодействия с видео – не только количество, но и общее время просмотров, число пересылок, комментариев, лайков и т.д. А в целом первая десятка собрала более 673 миллионов просмотров.

Топ-10 видео 2018 года в мире

1.     To Our Daughter

2.     Real Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3.     we broke up

4.     Walmart yodeling kid

5.     Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)

6.     Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7.     Build Swimming Pool Around Underground House

8.     Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues

9.     Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10.   NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

В 2018 году пользователей YouTube покорила латиноамериканская музыка. Восемь из десяти музыкальных видео с наибольшим числом просмотров — это песни артистов из Латинской Америки на испанском языке.

Топ-10 музыкальных видео 2018 года в мире

1.     Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2.     Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3.     Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

4.     Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)

5.     Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)

6.     Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)

7.     El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8.     Drake - God's Plan

9.     Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10.   Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)

 

 
 
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Google традиционно представил YouTube Rewind 2018 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Беларуси.
 
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