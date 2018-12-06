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«Вам лучше не слышать этого». Лукашенко извинился перед Путиным за свое выступление

07.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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«Вам лучше не слышать этого». Лукашенко извинился перед Путиным за свое выступление

Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за свои резкие высказывания. Об этом сам белорусский президент рассказал журналистам российских телеканалов. Видео опубликовал в своем twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

— [Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого, — говорит Лукашенко.

Напомним, «бурная дискуссия» разгорелась сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге. Лукашенко напомнил, что, кроме позитива вроде вступления в силу Таможенного кодекса, «с сожалением можно отметить, что существует ряд важных вопросов, которые остаются нерешенными».

Белорусский президент указал на отсутствие равных условий и наличие многочисленных барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Он также напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. А в качестве примера привел цены на природный газ для Беларуси.

Российский президент предложил обсудить вопрос без присутствия прессы.

 
 
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Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за свои резкие высказывания. Об этом сам белорусский президент...
 
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