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«Вам лучше не слышать этого». Лукашенко извинился перед Путиным за свое выступление
07.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за свои резкие высказывания. Об этом сам белорусский президент рассказал журналистам российских телеканалов. Видео опубликовал в своем
— [Выступил] в нехорошей форме, так что потом пришлось извиняться перед хозяином сегодняшней встречи. Очень бурная была дискуссия, но вам лучше не слышать этого, — говорит Лукашенко.
Напомним,
Белорусский президент указал на отсутствие равных условий и наличие многочисленных барьеров, препятствующих формированию общего рынка ЕАЭС. Он также напомнил про план создания к 2025 году единого нефтегазового рынка, отметил, что его отсутствие не позволяет Союзу действовать полноценно. А в качестве примера привел цены на природный газ для Беларуси.
Российский президент предложил обсудить вопрос без присутствия прессы.
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Александр Лукашенко извинился перед Владимиром Путиным за свои резкие высказывания. Об этом сам белорусский президент...
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