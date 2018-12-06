«Белпочта» приглашает сделать на память новогодние фото

В преддверии Нового года в выделенных отделениях почтовой связи царит по-настоящему сказочная атмосфера — для своих клиентов РУП «Белпочта» организовало новогодние фотозоны, где каждый желающий может сделать праздничные фотографии с Дедом Морозом и Снегурочкой!

В атмосфере праздника и волшебства дети пообщаются со сказочными персонажами, поделятся своими заветными желаниями, расскажут стихотворение и сфотографируются. Дед Мороз по просьбе родителей сможет вручить ребенку подготовленный подарок и поздравить с наступающим Новым годом.

Фотографии с фотозон размещайте в Instagram, ВКонтакте, Facebook, Однаклассники под хэштегами #белпочта и #belpost. Cамые яркие и креативные будут опубликованы в социальных сетях в группах РУП «Белпочта»!

В Минске Дед Мороз и Снегурочка будут ждать вас по 29 декабря 2018 года в круглом зале Почтамта (пр. Независимости, 10):

Понедельник, cреда, пятница: с 10.00 до 12.00

Вторник, четверг: с 17.00 до 19.00

15 декабря: с 11.00 до 14.00

29 декабря: с 10.00 до 14.00

В Гомеле встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой можно по 29 декабря 2018 года:

ОПС №50 пр.Ленина, 1: 24, 25, 26, 29 декабря с 15.00 по 18.00

ОПС №48 ул. Советская, 8: 25, 27, 28, 29 декабря с 15.00 по 18.00

ОПС №38 ул. Чечерская, 70а: 24, 26, 27, 28 декабря с 15.00 по 18.00.

Если вы еще не успели отправить письмо Деду Морозу и Снегурочке, можете воспользоваться новогодней почтой на месте — подписать и опустить послания с заветными пожеланиями в сказочный почтовый ящик.