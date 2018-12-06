В ОПЕК продолжают обсуждение вопроса по сокращению добычи нефти

Новости мира.На мировых рынках цены на чёрное золото продолжают падать на фоне встречи Организации стран – экспортёров нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедших заседаниях представители ОПЕК практически согласились ограничить нефтедобычу на 1 миллион баррелей в день, а в США было зафиксировано первое за 11 недель снижение запасов углеводородного сырья.





Оба эти события должны были изменить тренд на мировых рынках с отрицательного на положительный. Тем не менее, накануне вечером нефтяные котировки продолжили снижаться и упали на 3,6%. Соглашение по сокращению добычи нефти всё ещё не достигнуто. Обсуждение этого вопроса продолжится.