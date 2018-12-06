|
В ОПЕК продолжают обсуждение вопроса по сокращению добычи нефти
Новости мира.На мировых рынках цены на чёрное золото продолжают падать на фоне встречи Организации стран – экспортёров нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедших заседаниях представители ОПЕК практически согласились ограничить нефтедобычу на 1 миллион баррелей в день, а в США было зафиксировано первое за 11 недель снижение запасов углеводородного сырья.
Оба эти события должны были изменить тренд на мировых рынках с отрицательного на положительный. Тем не менее, накануне вечером нефтяные котировки продолжили снижаться и упали на 3,6%. Соглашение по сокращению добычи нефти всё ещё не достигнуто. Обсуждение этого вопроса продолжится.
Новости по теме
‡агрузка...
От устранения барьеров до создания единых рынков. Саммиты ЕАЭС и СНГ в Санкт-Петербурге – в репортаже СТВ
Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси
В ОПЕК продолжают обсуждение вопроса по сокращению добычи нефти
Ночью при пожаре в Минске погибли 2 человека
В Витебске на отборочных турах «Славянского базара–2019» зафиксировано рекордное количество участников
Беларусь в статусе почётного гостя участвует в международном форуме Vietnam Expo
Анжелика Агурбаш и Белкоопсоюз запускают новый белорусский меховой бренд GNL by Angelica
«Они придумывают новые стартапы». IT-центр для школьников в Докшицах запустил Парк высоких технологий
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира.На мировых рынках цены на чёрное золото продолжают падать на фоне встречи Организации стран – экспортёров нефти, сообщили в программе Новости «24...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)