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В ОПЕК продолжают обсуждение вопроса по сокращению добычи нефти

07.12.2018 11:03 — Разное | СТВ  
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Новости мира.На мировых рынках цены на чёрное золото продолжают падать на фоне встречи Организации стран – экспортёров нефти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедших заседаниях представители ОПЕК практически согласились ограничить нефтедобычу на 1 миллион баррелей в день, а в США было зафиксировано первое за 11 недель снижение запасов углеводородного сырья.

В ОПЕК продолжают обсуждение вопроса по сокращению добычи нефти

Оба эти события должны были изменить тренд на мировых рынках с отрицательного на положительный. Тем не менее, накануне вечером нефтяные котировки продолжили снижаться и упали на 3,6%. Соглашение по сокращению добычи нефти всё ещё не достигнуто. Обсуждение этого вопроса продолжится.
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости мира.На мировых рынках цены на чёрное золото продолжают падать на фоне встречи Организации стран – экспортёров нефти, сообщили в программе Новости «24...
 
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