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Группа «Звери» даст в Минске первый концерт после выхода нашумевшего фильма «Лето»
Группа
«Звери» — это дикая энергетика и бунтарство, существующее уже больше 17 лет. 2018 год в истории группы стал особенным. Тур «Друзья по палате», сразу два диска с новыми песнями и, конечно же, кинодебют Ромы Зверя, который в фильме Кирилла Серебренникова «Лето» сыграл лидера группы «Зоопарк» Майка Науменко. Но и это не все — за саундтрек к ленте Рома Зверь и гитарист «Зверей» Герман Осипов
В Минске «Звери» представят вышедший недавно юбилейный альбом «10», где коллектив продемонстрировал рок во всем его разнообразии. Важная часть программы — хиты за всю карьеру группы, включая знакомые всем «До скорой встречи», «Районы-кварталы», «Напитки покрепче» и многие другие.
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Коллектив даст большой сольный концерт 20 апреля во Дворце спорта с программой «Новый альбом + все хиты».
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