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Мужчина украл портмоне у водителя троллейбуса в Минске

07.12.2018 11:01 — Разное | БелТА  
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Мужчина украл портмоне у водителя троллейбуса в Минске
Фото Следственного комитета

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина украл портмоне из кабины троллейбуса в Минске, его разыскивают правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

Кража произошла 3 ноября около 22.00 в троллейбусе №33 на ул.Переходной. "Когда водитель вышел и направился в диспетчерскую, мужчина открыл окно, через которое пассажиры покупают талоны на проезд. Из кабины он похитил портмоне. Ущерб составил более Br600", - проинформировали в СК.

Партизанским (г.Минска) районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело, возбужденное по ч.1 ст.205 УК (кража).

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. Мужчине на вид 40-45 лет, он среднего роста и коренастого телосложения, темно-русые волосы. Был одет в синюю куртку, синие брюки и свитер серого цвета, черные кожаные перчатки.

Правоохранители просят тех, кто узнал мужчину, сообщить об этом по телефонам: 8 (017) 266 91 63, 8 (029) 267 95 54. Анонимность гарантируется.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина украл портмоне из кабины троллейбуса в Минске, его разыскивают правоохранители. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном...
 
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