Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 миллиардов долларов





Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным, составили 7 439,9 млн долларов, сообщили в Нацбанке.

За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы выросли на 323,3 млн долларов (на 4,7%) после роста в октябре 2018 года на 181,3 млн долларов (на 2,6%).

Увеличению уровня международных резервных активов в ноябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Также на внутреннем рынке Нацбанк и министерство финансов продавали облигации, которые были номинированы в иностранной валюте. В ноябре правительство и Нацбанк погасили внешние и внутренние обязательства на сумму порядка 150 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов.