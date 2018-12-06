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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 миллиардов долларов

07.12.2018 11:09 — Разное | Ежедневник  
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Золотовалютные резервы Беларуси выросли до 7,4 миллиардов долларов

Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным, составили 7 439,9 млн долларов, сообщили в Нацбанке.

За ноябрь 2018 года золотовалютные резервы выросли на 323,3 млн долларов (на 4,7%) после роста в октябре 2018 года на 181,3 млн долларов (на 2,6%).

Увеличению уровня международных резервных активов в ноябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Также на внутреннем рынке Нацбанк и министерство финансов продавали облигации, которые были номинированы в иностранной валюте. В ноябре правительство и Нацбанк погасили внешние и внутренние обязательства на сумму порядка 150 млн долларов.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2018 год объем международных резервных активов на 1 января 2019 года с учетом погашения правительством и Нацбанком внутренних и внешних обязательств в иностранной валюте должен составить не менее 6 млрд долларов.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2018 года, по предварительным данным, составили 7 439,9 млн долларов, сообщили в Нацбанке.
 
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