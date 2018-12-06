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В преддверии 100-летия Городокской ЦРБ беседуем с главврачом

07.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Сегодня в учреждении здравоохранения «Городокская центральная районная больница» состоятся торжества по случаю ее 100-летия. Нынешнее поколение городокских медицинских работников продолжает традиции милосердия, сострадания, высокого профессионализма, заложенные несколькими поколениями их предшественников. Сто лет на страже здоровья населения Городокщины — значительная веха. Оглядываясь, можно утверждать: фундамент медицинскому обслуживанию заложен основательный, и на нем, образно говоря, вырастают новые здания — развитие продолжается.

  — Главное, на что сегодня хотелось бы обратить внимание, — это отношение общества к людям самой благородной профессии, врачам, — говорит главный врач Городокской ЦРБ Валерий Самсонов (на снимке). — Они заслуживают доверия и уважения. В медицине не задерживаются случайные люди, здесь есть место только настоящим профессионалам, которые прежде знаний, умений, навыков, должны обладать большим горячим сердцем. Доктору нужно доверять, в доктора нужно верить, это укрепляет и его веру в собственные силы.

В преддверии 100-летия Городокской ЦРБ беседуем с главврачом

Подробнее читайте в №94 от 07.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 
 
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Сегодня в учреждении здравоохранения «Городокская центральная районная больница» состоятся торжества по случаю ее 100-летия. Нынешнее поколение городокских...
 
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