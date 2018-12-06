Конкурс молодых работников Городокщины «Стимул» выявил социально активных

Третий конкурс молодых работников предприятий, организаций и учреждений Городокского района «Стимул» в очередной раз собрал на сцене городского Дома культуры самых ярких, творческих представителей разных профессий. Четверо девушек — культорганизатор Веремеевского СДК Светлана Орлова, медицинская сестра центральной районной больницы Тамара Астрякова, мастер леса Городокского лесхоза Валерия Сикора, учитель музыки ДШИ г. Городка Алина Прокофьева (на снимке) — убеждали жюри и зрителей, что ряды тружеников Городокщины пополнили социально активные и целеустремленные специалисты.





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