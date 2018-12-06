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Конкурс молодых работников Городокщины «Стимул» выявил социально активных

07.12.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Третий конкурс молодых работников предприятий, организаций и учреждений Городокского района «Стимул» в очередной раз собрал на сцене городского Дома культуры самых ярких, творческих представителей разных профессий. Четверо девушек — культорганизатор Веремеевского СДК Светлана Орлова, медицинская сестра центральной районной больницы Тамара Астрякова, мастер леса Городокского лесхоза Валерия Сикора, учитель музыки ДШИ г. Городка Алина Прокофьева (на снимке) — убеждали жюри и зрителей, что ряды тружеников Городокщины пополнили социально активные и целеустремленные специалисты.

Конкурс молодых работников Городокщины «Стимул» выявил социально активных

Подробнее читайте в №94 от 07.12.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте http://belkiosk.by/gv 

 

 
 
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Третий конкурс молодых работников предприятий, организаций и учреждений Городокского района «Стимул» в очередной раз собрал на сцене городского Дома культуры...
 
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