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В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно

07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар ‒ такую информацию получили в БЕЛТА от МЧС.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61331.php

В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно

Сообщение о возгорании на десятом уровне 12-этажного здания общежития поступило от жильцов в 18.58.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61331.php

В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно

Прибывшие к месту вызова спасатели увидели сильный дым из окна. Как выяснилось, в здании сработала система оповещения о пожаре и персонал начал эвакуацию жильцов. Всего были эвакуированы 250 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61331.php

В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно
 В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно

Выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61331.php

В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно
 В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61331.php

В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно
 В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно

Работники МЧС из опасной зоны спасли двух человек, их жизнь вне опасности. Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается.

Фото с сайта МЧС и студентов.

 
 
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В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар ‒ такую информацию получили в БЕЛТА от МЧС. ...
 
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