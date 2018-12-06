 В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно

В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар ‒ такую информацию получили в БЕЛТА от МЧС .



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Сообщение о возгорании на десятом уровне 12-этажного здания общежития поступило от жильцов в 18.58.



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Прибывшие к месту вызова спасатели увидели сильный дым из окна. Как выяснилось, в здании сработала система оповещения о пожаре и персонал начал эвакуацию жильцов. Всего были эвакуированы 250 человек.



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Выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м.



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Работники МЧС из опасной зоны спасли двух человек, их жизнь вне опасности. Еще один из проживающих с отравлением продуктами горения обратился за помощью к медикам. Пожар был оперативно локализован и ликвидирован спасателями. Причина произошедшего устанавливается.

Фото с сайта МЧС и студентов.