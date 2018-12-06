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В общежитии БГМУ произошел пожар. Полыхало сильно
07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел
Сообщение о возгорании на десятом уровне 12-этажного здания общежития поступило от жильцов в 18.58.
Прибывшие к месту вызова спасатели увидели сильный дым из окна. Как выяснилось, в здании сработала система оповещения о пожаре и персонал начал эвакуацию жильцов. Всего были эвакуированы 250 человек.
Выяснилось, что в жилой комнате загорелось имущество на площади около 20 кв.м.
Работники
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В общежитии №6 Белорусского государственного медицинского университета на пр. Дзержинского сегодня произошел пожар ‒ такую информацию получили в БЕЛТА от МЧС. ...
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