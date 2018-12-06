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Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Непропуск пешехода остается одной из главных причин травмирования или гибели пешеходов. Только за последние пару дней на территории Брестской области произошел ряд дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали пешеходы, пересекавшие проезжую часть как по регулируемым, так и по нерегулируемым пешеходным переходам. С начала 2018 года с участием пешеходов зарегистрировано 165 ДТП, в которых 34 человека погибли и 138 получили травмы, а по вине пешеходов зарегистрировано 73 ДТП, в которых 27 человек погибли, 51 получили травмы различной степени тяжести и среди них 40 человек находились в состоянии алкогольного опьянения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

Ноябрь и декабрь — самые темные месяцы в плане продолжительности светового дня. В этом время и пешеходы, и водители вдвойне должны быть внимательными на дорогах. Но, увы, в сводках ГАИ практически ежедневно проходят ДТП с участием пешеходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга


Вчера, 06 декабря 2018 года, сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК "Брест", ООО "БугТВ" и интернет-портала "БрестСИТИ" провели целевой рейд и проверили, соблюдают ли брестские водители Правила дорожного движения в части пропуска пешеходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга


Расположившись недалеко от оживленного пешеходного перехода на улице Советской Конституции, инспектор ГАИ осуществлял надзор за исполнением проезжающими мимо водителями пункта ПДД в части проезда пешеходных переходов и фиксировал выявленные нарушения.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга


В чем же причина недопонимания водителей и пешеходов? Кто больше виноват в аварии: внезапно выбежавший пешеход или водитель, который не успел среагировать? На эти темы можно долго рассуждать. ГАИ решила проверить обстановку на ул.Советской конституции и на ул.Орловской.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

Кроме инспектора ГАИ надзор за безопасностью дорожного движения осуществляют и члены добровольной дружины ГАИ УВД, который «патрулирует» пешеходный переход с помощью видеокамеры из окна своего автомобиля.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

За час надзора было выявлено 5 нарушителей, которые будут привлечены к административной ответственности. На вопрос, есть ли конфликт между водителя и пешеходами, все водители единогласно отвечают, что он есть и виноваты в большинстве своем пешеходы.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

Госавтоинспекция напоминает водителям, что непредоставление преимущества пешеходам влечет наложение штрафа в размере от одной до пяти базовых величин (ст.18.14 ч.6,12 КоАП Республики Беларусь). За текущий год было выявлено 6503 таких нарушения. В целом стоит отметить, что водители в меньшей степени нарушают ПДД в части непропуска пешеходов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

После мониторинга дорожной ситуации на улице Советской Конституции, сотрудники ГАИ совместно с корреспондентами провели целевой рейд на улице Орловской. Целью данного рейда было, узнать нарушают ли ПДД пешеходы. К сожалению, многие пешеходы не заботятся о своей безопасности и, находя различные причины, перебегают многополосную проезжую часть вне установленных для перехода мест. Каков результат? Более 10 нарушителей за час дежурства. С нарушителями проведены профилактические беседы о недопустимости нарушений ПДД и безопасном поведении на дороге, вручены тематические памятки.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

Вместе с тем, ГАИ в очередной раз призывает пешеходов быть внимательными при пересечении проезжей части, помнить не только о своих правах, но и об обязанностях, всегда убеждаться в безопасности перехода. В темное время суток пешеход обязан обозначать себя световозвращающими элементами и проявлять особую бдительность, так как водителю из-за слепящего света фар встречных автомобилей порой бывает сложно заметить человека на дороге. К сожалению, пешеходы часто уклоняются от неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, за что в этом году 35292 человека были привлечены к административной ответственности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61330.php

Конфликт пешеходов и водителей... ГАИ проверила, пропускают ли они друг друга

Будьте взаимовежливы и законопослушны!

 
Теги: Брест
 
 
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Непропуск пешехода остается одной из главных причин травмирования или гибели пешеходов. Только за последние пару дней на территории Брестской области произошел...
 
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