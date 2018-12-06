Ответ представителей Группы компаний 1AK-GROUP на вопросы инициативной группы

5 декабря 2018 года на одной из встреч в рамках личного приема граждан, их представителей и представителей юридических лиц в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, обсудили вопросы строительства аккумуляторного завода. На встрече присутствовали представители ООО «АйПауэр» и Группы компаний 1AK-GPOUP, в которую входит предприятие, а также представители инициативной группы из города Бреста. Кроме этого, участниками встречи стали разработчики проекта аккумуляторного завода и экологической экспертизы, представители Министерства здравоохранения Республики Беларусь и иные эксперты.



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Как указано на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды: «Начиная встречу, Министр обратился к активистам с просьбой о четком формулировании вопросов и ведении конструктивного диалога, исключающего повторные обращения, на которые уже были даны полноценные письменные и устные ответы ранее. Одновременно с этим, ряд вопросов был поднят гражданами заново». (Источник: minpriroda.gov.by )



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Заместитель директора, ответственный по экологии Группы компаний 1AK-GPOUP Александр Юнкевич и главный инженер ООО «АйПауэр» Сергей Дубновицкий, подготовили ответы на наиболее часто задаваемые вопросы касательно аккумуляторного завода на территории СЭЗ «Брест»:

1. Была ли проведена надлежащая экспертиза строящегося завода по части экологической безопасности?

Реализация государственной политики Республики Беларусь в сфере обеспечения экологической безопасности осуществляется, в том числе, через механизм контроля в области охраны окружающей среды на следующих основных стадиях:

· размещение объекта;

· государственная экологическая экспертиза;

· приёмка объекта в эксплуатацию;

· проведение мероприятий технического (технологического, поверочного) характера;

· выдача разрешительной документации на осуществление воздействия на окружающую среду;

· осуществление контроля за работой предприятия.

Стоит отметить, что разрешительная документация территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды выдаётся исключительно на основании утверждённой проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу.

По данному вопросу Андрей Худык отметил: «При прохождении экологической экспертизы проекта аккумуляторного завода по внесенным изменениям, который в настоящее время находится на рассмотрении в Республиканском центре государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов, ответственными должностными лицами будут приняты во внимание все замечания и предложения общественности и экспертов по данному объекту».

2. Проводился ли расчет на определение класса опасности ООО «АйПауэр»?

Расчёт категории воздействия на атмосферный воздух выполнен разработчиком ОВОС (ООО «Экология-сервис») в качестве дополнительной оценки в соответствии с инструкцией утвержденной Постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды от 29.05.2009 № 30.

Окончательное определение категории воздействия на атмосферный воздух и периодичности инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут осуществлены после ввода его в эксплуатацию и по результатам инвентаризации.

3. Будет ли установлена на предприятии система очистки атмосферного воздуха и сооружения по очистке сточных вод?

На ООО «АйПауэр» будут установлены локальные сооружения по очистке производственных стоков, поставляемые фирмой Ecosoft (Украина), а также газоочистные установки компании «ЭкоФильтр» (Россия).

При проведении государственной экологической экспертизы с учетом внесённых изменений будет проверено соответствие ООО «АйПауэр» природоохранному законодательству.

Особое внимание при экспертизе будет уделено вопросам соблюдения нормативов качества окружающей среды, мероприятиям по охране атмосферного воздуха (в том числе эффективности работы оборудования для очистки выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух), мероприятиям по охране водных ресурсов (в том числе эффективности работы очистных сооружений сточных вод).

Кроме этого, соблюдение природоохранного законодательства будет проверено Центром государственной экологической экспертизы при приёмке аккумуляторного завода в эксплуатацию.

4. Будет ли на предприятии переработка свинца?

Согласно проектной документации на Объекте применяется оборудование, на котором осуществляются процессы расплава и литья марочного свинца для производства компонентов аккумуляторных батарей. При этом, отсутствуют технологические процессы (включая литейные) производства свинца из руды, лома и отходов.

Образующиеся обрези ленты не являются отходами согласно законодательству об обращении с отходами, т.к. имеют предназначение по месту образования.

На проектируемом предприятии нет вторичной переработки свинца.