ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Формуляр Брест-Литовской крепости пополнит фонды мемориального комплекса

07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Формуляр Брест-Литовской крепости, в котором зафиксирована вся ее история, начиная с момента основания города по 1901 год, пополнит фонды мемориального комплекса "Брестская крепость-герой", сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий филиалом "5-й форт" Александр Коркотадзе.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61328.php

Формуляр Брест-Литовской крепости пополнит фонды мемориального комплекса

Оригинал этого документа, как и многие другие об истории Брестской крепости, хранится в Российском государственном военно-историческом архиве Москвы. "Мемориал заказал электронную копию формуляра. Он насчитывает более 600 листов. Всего откопировано более 1 тыс. страниц. Стоимость материалов составила $2 тыс. Оплатила их в качестве спонсорской помощи брестчанка Татьяна Мендель. Ожидаем, что в течение месяца-двух мы получим этот документ и начнем его изучать", - отметил Александр Коркотадзе.

Формуляр крепости представляет собой аналог судового журнала, куда вносились наиболее важные сведения о состоянии и эксплуатации фортификационного сооружения. Еще раньше мемориал приобрел формуляр с 1909 по 1916 годы. По словам собеседника, эти документы содержат много уникальных знаний, без которых достаточно сложно понять динамику развития Брестской крепости.

В 2017-2018 годах научные сотрудники мемориала вели активную исследовательскую работу в российских архивах. "По результатам этой работы был сделан заказ на копирование 85 чертежей и планов Брестской крепости, а также около 400 страниц различных документов. Получены, в частности, генеральные планы крепости с 1833 по 1914 годы, планы старого и нового Брест-Литовска. В документах отражены такие события, как назначение руководителя крепости, объявление Германией войны России, бои за Брест-Литовск 1915 года, дело об эвакуации Бреста. Эти материалы обошлись в Br12 тыс. Их для нас оплатила страховая компания "Белнефтестрах", - сказал заведующий V фортом.

В последние годы в мемориале наблюдают неуклонный рост интереса к Брестской крепости как памятнику фортификации. Учитывая большие планы по реставрации и музеефикации крепостных объектов, работа в архивах будет продолжена. За два года только на архивные исследования мемориалом потрачено более $8 тыс. спонсорских средств.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формуляр Брест-Литовской крепости, в котором зафиксирована вся ее история, начиная с момента основания города по 1901 год, пополнит фонды мемориального комплекса...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конкурс молодых работников Городокщины «Стимул» выявил социально активных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика