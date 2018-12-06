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Подробности от ГАИ о ДТП на трассе М1, в котором женщина на AUDI столкнулась с лосями

07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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06.12.2018 года около 18:44 часов в Ивацевичском районе произошла дорожная авария. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61325.php

Подробности от ГАИ о ДТП на трассе М1, в котором женщина на AUDI столкнулась с лосями

В ОДС Ивацевичского РОВД поступило сообщение от диспетчера СМП УЗ «Ивацевичская ЦРБ» о том, что на 136 км. автодороги М-1 «Брест-Минск-граница-РФ», в 2 км. от д. Нехачево произошло ДТП.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61325.php

Подробности от ГАИ о ДТП на трассе М1, в котором женщина на AUDI столкнулась с лосями

По предварительной информации:44-летняя жительница п.Жемчужный Барановичского района, управляла автомобилем марки «Ауди А4». На 136 км. автодороги М-1, двигаясь в направлении г. Минска, водитель совершила наезд на двух диких животных (лосей).


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61325.php

Подробности от ГАИ о ДТП на трассе М1, в котором женщина на AUDI столкнулась с лосями
 Подробности от ГАИ о ДТП на трассе М1, в котором женщина на AUDI столкнулась с лосями

В результате ДТП женщина с травмами госпитализированная в реанимационное отделение УЗ «Ивацевичская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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06.12.2018 года около 18:44 часов в Ивацевичском районе произошла дорожная авария. В ОДС Ивацевичского РОВД поступило сообщение от диспетчера СМП УЗ «Ивацевичская...
 
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