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Подробности от ГАИ о ДТП на трассе М1, в котором женщина на AUDI столкнулась с лосями
07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
06.12.2018 года около 18:44 часов в
В ОДС Ивацевичского РОВД поступило сообщение от диспетчера СМП УЗ «Ивацевичская ЦРБ» о том, что на 136 км. автодороги М-1 «Брест-Минск-граница-РФ», в 2 км. от д. Нехачево произошло ДТП.
По предварительной информации:44-летняя жительница п.Жемчужный Барановичского района, управляла автомобилем марки «Ауди А4». На 136 км. автодороги М-1, двигаясь в направлении г. Минска, водитель совершила наезд на двух диких животных (лосей).
В результате ДТП женщина с травмами госпитализированная в реанимационное отделение УЗ «Ивацевичская ЦРБ». По факту ДТП проводится проверка.
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06.12.2018 года около 18:44 часов в Ивацевичском районе произошла дорожная авария. В ОДС Ивацевичского РОВД поступило сообщение от диспетчера СМП УЗ «Ивацевичская...
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