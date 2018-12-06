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Житель Бреста ушел в декрет, чтобы не уволили. После отпуска «попросили», но он смог остаться

07.12.2018 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Житель Бреста Николай (имя героя изменено) работает сторожем в одной из организаций города. Осенью 2015 года у него родился сын. Но в июне 2017 года Николай неожиданно получил уведомление о непродлении контракта, сообщает1prof.by. Мужчина ушел в декретный отпуск, чтобы не потерять работу, но после выхода из него получил уведомление о непродлении контракта.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61326.php

Житель Бреста ушел в декрет, чтобы не уволили. После отпуска «попросили», но он смог остаться

Снимок носит иллюстративный характер. Фото с сайта pixabay.com

Свое решение выйти в декретный отпуск мужчина объясняет тем, что у него инвалидность, а место работы устраивало, уходить не хотелось — найти новое место проблематично.

«Меня такая ситуация, мягко говоря, не устраивала. У меня маленький ребенок, мне нужно семью кормить. А так, получалось, был риск оказаться в очень сложном финансовом положении, — делится собеседник. — Поскольку я инвалид III группы, то найти работу в нашем городе мне проблематично. А здесь и график подходящий: сутки работаешь, двое дома».

Мужчина попробовал поговорить с руководителем, чтобы понять, почему с ним не захотели продлять контракт. На что начальник организации лишь отмахивался, мол, он никому не должен объяснять своих решений. Обеспокоенный Николай обратился за помощью в Фонд социальной защиты населения для решения данного вопроса. Там ему подсказали, что шанс не остаться без работы есть. Нужно… уйти в декретный отпуск. В таком «статусе» наниматель уволить его не имеет права. А затем, может, что-то и поменяется.

Мужчина воспользовался этой возможностью и оформил отпуск по уходу за ребенком. Заодно, подумал он, будет больше времени, чтобы помочь жене с малышом. Но вскоре выяснилось, что в семье Николая снова ожидается пополнение. А поскольку оба супруга не могут находиться одновременно в декрете, наш герой примерно месяц спустя вышел на работу.

Николай остался на своем месте, исправно работал. Но в сентябре 2018-го он получил очередное уведомление. «Ход событий снова повторялся. Только я уже не пытался даже поговорить с начальником: понимал, что безрезультатно. Отправился в ФСЗН. На этот раз мне там посоветовали обратиться за помощью в профсоюз», — продолжил рассказ мужчина.

Правовой инспектор труда объяснила мужчине — действия нанимателя неправомерны. «Согласно ч. 2 п. 2 указа президента от 12.04.2000 года № 180, с сотрудником, который приступил к работе до или после окончания отпуска по уходу за ребенком до 3 лет наниматель должен заключать или продлять контракт на срок не менее чем до достижения ребенком возраста 5 лет. Руководствуясь этим документом, мы обратились к руководству организации с разъяснениями о незаконности действий и необходимости продлить контракт», — пояснила правовой инспектор профсоюза.

В итоге контракт с Николаем продлили на 2 года.

 
Теги: Брест
 
 
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Житель Бреста Николай (имя героя изменено) работает сторожем в одной из организаций города. Осенью 2015 года у него родился сын. Но в июне 2017 года Николай неожиданно...
 
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