Не вce пoнимaют, пoчeму чeлoвeк нe мoжeт cдepжaть нaкaтившую яpocть, пo кaкoй пpичинe случается жecтoкoe oбpaщeниe c дeтьми и конфликты в ceмьяx c pукoпpиклaдcтвoм. Bинoй вceму — агрессия.

В первую очередь, нужно осознать, что есть проблема. Затем стоит выяснить причину всплесков агрессии. Но не всегда это возможно сделать сразу. Как и нельзя полностью исключить раздражающие ситуации из нашей жизни. Когда вы нашли раздражитель, а это может быть человек или ситуация, нужно принять происходящее. Нужно понимать, что принять ситуацию – это не значит согласиться с ней. Важно вести себя правильно, когда очередной раз произойдет что-то, что вызывает вспышки агрессии. Существует множество простых приемов для того, чтобы избежать обострения ситуации.

Одним из самых популярных способ успокоиться является дыхательная гимнастика. Еще один способ — направление энергии агрессивной реакции в мирное русло: сделайте генеральную уборку или перестановку в доме, помойте посуду, сделайте несколько физических упражнений, поплачьте или просто проговорите чувства, которые вы испытываете.

Если агрессивное поведение стало для вас привычным, заведите дневник агрессии, где будете записывать вспышки ярости, обстоятельства им сопутствующие, свое самочувствие в такие моменты. В скором времени вы сможете найти закономерность, а значит — исключить причину вспышек ярости.

Старайтесь «не копать глубоко». Наши фантазии заводят нас в такие дебри ложных причин и следствий, из которых выбираться потом приходится не один год. Толкнувший вас прохожий не хотел вас обидеть – он просто спешит, а муж, проявивший холодность, не разлюбил — просто устал. Остановите ход рассуждений на простых выводах — скорее всего, так и есть.

Мыслите позитивно и научитесь выносить из любой ситуации только радостные моменты. Постарайтесь развить в себе ледяное спокойствие. Представьте, что вы – скала, которая безразлична к внешнему воздействию, или зеркало, которое отражается все, что угодно.

Старайтесь не повышать голос. Попытайтесь повторить сказанное ранее, но гораздо медленнее, четко и даже сменив интонацию. Это позволит вам посмотреть на ситуацию так, как будто вы вообще в ней не участвуете.

Не ищите причин и виноватых. В целом злиться и нервничать — нормально, если не начинать вдаваться в разбор полетов, поиск ответственного и досаду на то, что мир несовершенен. Понервничать и перестать — лучший выбор.

Ощутите свою авторитетность. В большинстве случаев мы испытываем ущемленность в момент злости, не осознавая своей значимости. Но на самом деле она никуда не девается, и остается только ее показать. Важно вспомнить, что вы — человек уверенный и не впадаете в панику из-за ерунды.

Если проявления агрессии возникают на пустом месте и прекратить самостоятельно вы не в силах, то есть смысл обратиться за консультацией к специалистам. Ведь частые вспышки агрессии могут привести к различным психическим заболеваниям. В таких случаях самолечение может не лучшим образом отразиться на организме человека и его психическом здоровье. Кроме того, человек может причинить вред не только себе, но и окружающим его людям.

Человек должен уметь контролировать себя в любой ситуации, эмоции не должны брать верх над ним, нужно уметь справляться с любыми проблемами без приступов агрессии. Этому, конечно, нужно учиться, ведь самообладание — очень ценное качество, необходимое каждому современному человеку, который ежедневно сталкивается со стрессовыми ситуациями.

Хорошего вам настроения и железного самоконтроля!

Виктория НОВИЧУК, специалист по социальной работе ОСАиР ГУ «СТЦСОН».