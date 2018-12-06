Работа на результат

При стремительном развитии современных технологий труд в сельском хозяйстве остается одним из самых тяжелых. И не исключением является профессия операторов машинного доения. Ранние подъемы и поздние возвращения домой с вечерней дойки, ноющие руки и «тяжелые» ноги – безусловно, этот труд заслуживает уважения.





Уже пять лет работает в ОАО «Смолевичский райагросервис» оператор машинного доения Ольга Евгеньевна Маляревич, в настоящее время – на современном животноводческом МТК «Курково».

Ольга Евгеньевна приехала на Смолевиччину из Крупского района, где трудилась на комплексе в одной из сельхоз- организаций. А ее сестра тогда работала в «Смолевичском райагросервисе» и предложила приехать попробовать поработать. Перспективное развивающееся хозяйство, достойные условия труда, жилье и неплохая заработная плата также послужили стимулом для переезда. Так, приехав «в разведку», осталась Ольга на Смолевиччине.

Первые полгода девушка работала на ферме в Каменке, а затем ее перевели на новый комплекс в Курково.

Здесь дойка устроена по передовым технологиям, в хозяйстве имеются современные доильные залы с новейшим оборудованием, которое существенно облегчает труд оператора машинного доения. К слову, оператор машинного доения отвечает не только за сбор молока, правильную эксплуатацию доильных установок, их обслуживание, но и за состояние здоровья животных, их содержание. Немаловажным требованием к специалисту является умение вовремя распознать болезни вымени, которые могут отразиться на здоровье, состоянии скота. Для обеспечения и поддержания должного санитарного состояния животноводческих помещений и территорий молочно-товарных ферм необходимо постоянно следить за их чистотой и благоустройством.

Работа Ольги Евгеньевны и ее напарницы Таисии Ивановны Кириленовой состоит из трех доек – утренней, дневной, вечерней. Первая начинается в 5 часов утра, последняя – в 18 часов.

– За столько лет привыкла к своей работе и уже не представляю себя где-то еще, – рассуждает оператор.

Многие ли смогли бы продержаться на работе, которая начинается и заканчивается затемно? Конечно же, нет. Именно на таких людях, которые не боятся труда, не робеют перед сложностями и держатся во многих сферах деятельности, и сельское хозяйство не исключение. Два специалиста в день обслуживают около 400 буренок. Да так, чтобы молочная продукция была на высшем уровне. Качеству в хозяйстве уделяют особое внимание, поэтому на ферме, бесспорно, – одни профессионалы.

Женщина отмечает, что ее работа не из легких, но условия на комплексе хорошие, здесь комфортно и приятно находиться.

Да и к коровам нужен особый подход.

– У каждой из буренок свой характер, – рассказывает Ольга Евгеньевна. – Но все они, не хуже людей, чувствуют ласку и теплое отношение к себе. Они даже плохое настроение чувствуют. Буренкам, как и окружающим, не стоит жалеть дарить улыбки.

Радостно нашей собеседнице и оттого, что трудится она вместе с мужем Александром Васильевичем. Он работает слесарем на МТК «Курково». А дома тружеников сельского хозяйства ждет 8-летний Максим.

– У нас есть своя лошадь, садим огород – как и все в деревне, – рассказывает Ольга Евгеньевна. – По хозяйству во всем помогает муж, всегда дает мне время отдохнуть после смены, да и на работе поддерживает меня.

Оператор машинного доения Ольга Евгеньевна Маляревич не боится тяжелой физической работы, она знает, что нужно делать, чтобы вкусное свежее молоко, изысканные молочные продукты были на столе у каждого из нас.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.