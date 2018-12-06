Алкоголизм – болезнь, которая не появляется за один день. Развитию патологической зависимости предшествуют месяцы и годы неумеренного пития. Но вопрос, где та мера, после которой начинается история болезни, не предполагает однозначного ответа. Как правило, когда болезненная тяга становится очевидна, бороться с ней уже тяжело, требуются колоссальные усилия самого заболевшего, его окружения и многих специалистов.

Однако симптомы надвигающейся грозы можно распознать задолго до того, как грянет гром. Достаточно чуть внимательнее присмотреться к себе или близкому человеку, скажем, на семейном празднике или корпоративе.

Объективно алкоголизм – одна из тех болезней, на начальной стадии которой человек не чувствует себя больным. Напротив, алкоголь – причина недуга – улучшает настроение, появляются эйфория, легкость, ощущение прилива сил… Но это извращенный положительный эффект — это результат воздействия алкоголя на головной мозг и центральную нервную систему. Впрочем, это и есть тот самый крючок, на который ловится потенциальная жертва.

Одним из признаков того, что человек находится в группе риска, может служить предвкушение предстоящего застолья. Причем оживление и радость вызывает не столько возможность хорошо провести вечер в душевной компании, сколько наличие алкоголя на празднике. Человек пребывает в нетерпеливом ожидании: при мыслях и разговорах о предстоящем застолье у него загораются глаза, появляется румянец. Он с неподдельным интересом поддерживает все «алкогольные» темы.

Следующий признак обнаруживает себя непосредственно во время банкета, когда все гости делятся на непьющих совсем, пьющих, но закусывающих, и тех, кто не закусывает вовсе.

Любой праздник, как известно, заканчивается. Хорошо, если ваш закончился тем, что утром все в добром здравии пришли на работу. Потенциальной жертве алкогольной болезни прошедшее застолье, как правило, аукается и на следующий день. Из-за головной боли, ощущения разбитости и муторности все валится из рук. Единственное спасение – выбить клин клином. Снятие симптомов новой дозой алкоголя (бокалом пива или рюмкой чего покрепче) – плохой признак. Подобное разовое «лечение» еще не повод ставить диагноз, но нужно быть настороже. Привычка приводить себя в чувство алкоголем многократно сокращает путь человека от здоровья к болезни.

И наконец, амнестический признак. Чтобы его выявить, достаточно начать делиться с друзьями и коллегами впечатлениями о прошедшем накануне мероприятии. Если найдется бедолага, который помнит, как восторженно аплодировал поздравительной речи руководителя в начале мероприятия, но совсем ничего не помнит о навязчивых приставаниях к нему выпить на брудершафт, знайте – перед вами человек, сильно рискующий впасть в зависимость от алкоголя.

Безусловно, перечисленные признаки сами по себе не являются достаточным поводом уличить человека в алкоголизме. Но обратить внимание на микросимптомы нелишне, чтобы указать близкому человеку на подстерегающую его опасность и, вполне вероятно, помочь обратиться к специалисту. На самых начальных стадиях осознать и победить зависимость проще даже без специфических лекарственных средств. Чего не скажешь о времени, когда эти симптомы перерастут в очевидные признаки болезни.

П.Н.ГОЛУБОВИЧ, главный врач ГУ «Смолевичский РЦГиЭ».