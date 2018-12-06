Победа республиканского масштаба





Недавно в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи состоялась церемония награждения победителей и призеров республиканского конкурса детского творчества «АрхНовация – 2018».

Ежегодное мероприятие проводится совместно с Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь в рамках «Белорусской архитектурной недели».

Отметим, что в областном этапе республиканского конкурса приняли участие более 200 работ учащихся учреждений общего среднего, дополнительного образования детей и молодежи Минщины.

Победители были определены в трех номинациях — «Живопись», «Художественная фотография», «Видеоролик».

Дипломом I степени республиканского конкурса «АрхНовация — 2108» в номинации «Художественная фотография» был награжден учащийся ГУО «Курковский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Дмитрий Усольцев (педагог Валентина Александровна Вишневская).

Поздравляем Дмитрия и Валентину Александровну с этой победой! Желаем дальнейших творческих успехов.

Подготовила Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: Дмитрий Усольцев

Фото из архива главного управления по образованию Миноблисполкома.