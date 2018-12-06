На минувшей неделе в городе Заславль прошел открытый диалог Белорусского республиканского союза молодежи, на котором была затронута весьма актуальная тема – «Роль молодежи в охране историко-культурного наследия Минщины».

Открытый диалог проходил в рамках культурологического проекта «Беларусь – крыніца натхнення». Данный проект реализуется молодежным союзом несколько последних лет и направлен на реализацию инновационных идей по сохранению культурно-исторического и творческого наследия Беларуси, а также взаимообогащение опытом работы в деле сохранения традиционных культурных ценностей.

Чтобы познакомить членов БРСМ, а ребята приехали со всех регионов Минщины, с белорусской национальной культурой на примере достопримечательностей Заславля, для них была организована экскурсия по этнографическому комплексу «Млын» и по историко-культурному музею-заповеднику «Заславль».

Дальше в районном исполнительном комитете состоялся разговор с молодежью о том, как возродить и сберечь национальные традиции, обряды, народные промыслы и ремесла в каждом регионе страны. Свои мнения и идеи молодежи предложили компетентные эксперты диалога: главный специалист отдела культуры главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Минского облисполкома Ольга Юркевич; кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук и устойчивого развития международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова Николай Плавинский; директор местного благотворительного фонда наследия Огинского Алеся Королик; первый секретарь Минской областной организации ОО «БРСМ» Кирилл Шик. Они поделились своим опытом работы с предложениями по реализации инновационных идей по сохранению культурно-исторического и творческого наследия Беларуси.

Сегодня никто не будет спорить с тем, что историко-культурное наследие – важный потенциал для регионов. И бесспорно, в каждом их них есть что показать, главное, правильно это преподнести. Здесь можно сделать ставку на молодежь, которая, благодаря своей инициативе и креативности, может предложить массу идей, способных привлечь внимание к достопримечательностям города и района, чтобы в дальнейшем создать уникальные туристические маршруты. Памятники архитектуры, в том числе и археологические, а на них эксперты посоветовали обратить особое внимание, должны быть доступны, но вместе с тем, защищены.

Участники открытого диалога обсудили, что конкретно сегодня могут сделать члены Белорусского республиканского союза молодежи. Для начала, провести мониторинг состояния памятников и достопримечательностей, ведь и сегодня некоторые из них являются невостребованными, но при правильном подходе можно повернуть ситуацию в обратную сторону, когда они будут включены в туристические маршруты. К слову, у БРСМовцев здесь большой потенциал, когда через социальные сети можно привлекать к ним внимание, в том числе, и инвесторов, чтобы маршруты заработали.

Также на встрече обсуждались варианты производственного туризма, создание единого информационного туристического портала или приложения, куда будут внесены достопримечательности каждого района.

Смолевиччину на данном мероприятии представляли и.о.первого секретаря районного комитета общественного объединения Белорусский республиканский союз молодежи Каролина Горощик и учащаяся Смолевичской районной гимназии Анна Коношонок – член волонтерского отряда «Доброе сердце». Она поделилась своими впечатлениями от посещения знаковых мест Заславля:

– Краеведческий музей – настоящий кладезь собранных по всей Беларуси экспонатов. Его фонд – не только археологические находки. В краеведческом музее Заславля хранится уникальная для нашей страны коллекция рисованных ковров. Впечатлил нас также зал гобеленов. В экспозицию этого зала входят три произведения, связанные одной темой, и рассказывающих об истории Полоцкого княжества и Заславля. В зале на стенах висят полотна под названиями «Полоцкие колокола», «Рогнеда» и «Молитва».

Никого из нас не оставил равнодушным зал с мелодичным названием «Музыка вечерок», где представлены национальные белорусские инструменты со всех уголков нашей страны. Это и цимбалы, и гармошки, и скрипки, и национальные белорусские дудочки – жалейки, а также бубны. А еще в музее открыта выставка «В гости к сказке», где представлены авторские куклы местного мастера Светланы Кузьмичевой.

Впечатлил молодежь и этнографический комплекс «Млын», где деревянные строения – в том числе и мельница, которой, между прочим, сто лет, – не только знакомят посетителей комплекса с особенностями белорусской культуры, но и создают неповторимую атмосферу, удивительную для жителя бетонного мегаполиса – жизни и тепла. Сам млын имеет длинную и интересную историю, которую с удовольствием рассказала туристам экскурсовод.

Наталья ТЫШКОВСКАЯ.

Фото автора.