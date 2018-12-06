Лёд тронулся? После письма Брижит Бардо зоозащитников позвали в парламент

В конце ноября в соцсетях активно обсуждали, что французская актриса Брижит Бардо написала обращение к Александру Лукашенко с просьбой защитить бездомных животных и помочь им. Как выяснил TUT.by, о проблеме фонду Бардо рассказали беларуские зоозащитники, которые безуспешно добивались встречи с чиновниками. После письма француженки их сразу же пригласили на встречу в парламент.

Как Брижит Бардо узнала о проблеме

Всю историю рассказала Ольга Майорова, координатор гражданской инициативы «Мы с тобой в одном доме». По её словам, они писали фонду и раньше, но не получали ответа. В удобное время в Париже оказалась Людмила Мирзаянова, которую откликнулась на просьбу лично пойти в «Фонд Брижит». Оказалось, французы просто не могли поверить, что такое обращение с животными возможно в Европе. «Но даже того, что они услышали и увидели − мы показали им видео с фактом жестокого обращения с животным в Лунинце, − хватило, чтобы информацию донесли до самой госпожи Бардо. Она была шокирована увиденным», − рассказала Ольга.

Реакция фонда

Французы сразу же сказали, что готовы привезти в Беларусь своих ветеринаров, провести программу стерилизации и вакцинации бездомных животных по всей стране и установить для них утеплённые домики. Также они согласны обучать наших ветеринаров и волонтёров.

«Мы, в свою очередь, готовы работать вместе, собирать круглые столы, проводить семинары по обучению − и волонтеров, и депутатов. Ведь некоторые из них сами говорят о том, что не знают, как работает международная практика решения проблемы бездомных животных», − говорит Ольга Майорова.

Реакция властей

По словам Ольги, зоозащитники давно добивались встречи с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Их игнорировали, но после публикации обращения Брижит им через пару дней позвонили и предложили встретиться в парламенте. Там были представители комиссии по международным делам, по жилищной политике и строительству и по охране природы, экологии и чернобыльской катастрофе. Они сразу же спросили, действительно ли международные фонды готовы помочь.

Зоозащитники всё подтвердили и рассказали подробнее, на что Юрий Дорогокупец, председатель комиссии по жилищной политике и строительству, заявил, что государство примет лекарства и материальную помощь, но французские специалисты не нужны − есть «свои люди и свои методики».

Ольга говорит, что власти готовы изменить законы о животных, но сами это делать не спешат. Проблема возникает из-за 137-й статьи Гражданского кодекса: «К животным применяются правила об имуществе постольку, поскольку иное не установлено законодательством и не вытекает из особенностей этого объекта. При осуществлении прав не допускается жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности». По словам Ольги, именно из-за формулировки про имущество Минюст отказал зоозащитникам в проведении программы стерилизации.

Сколько нужно времени на решение проблемы

«Недавно мы общались с представителями парламента Литвы и задавали тот же вопрос. У них процесс решения проблемы занял семь лет. Сейчас ситуация практически идеальная: если на улице находят кошку или собаку, все понимают, что животное потеряно, и быстро находят хозяина. Мы же можем повторить этот опыт, верно? По крайней мере попробовать это сделать», − сказала Ольга. А пока что она призывает присоединиться к петиции , где зоозащитники подробно описали, что нужно сделать для защиты животных.

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