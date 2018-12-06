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Везде Брэдли Купер! Появился список номинантов на «Золотой глобус»
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Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на одну из самых престижных кинопремий. Награды вручат 6 января в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций (шесть) у фильма «Власть». За ним идут «Фаворитка», «Зелёная книга» и «Звезда родилась» − по пять номинаций. А у так выстрелившей «Богемской рапсодии» всего две номинации.
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Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на одну из самых престижных кинопремий. Награды вручат 6 января в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций (шесть)...
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