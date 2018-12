Везде Брэдли Купер! Появился список номинантов на «Золотой глобус»

Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на одну из самых престижных кинопремий. Награды вручат 6 января в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций (шесть) у фильма «Власть». За ним идут «Фаворитка», «Зелёная книга» и «Звезда родилась» − по пять номинаций. А у так выстрелившей «Богемской рапсодии» всего две номинации.

Лучшая драма

«Звезда родилась» Брэдли Купера;

«Черная пантера» Райана Куглера;

«Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса;

«Черный клановец» Спайка Ли;

«Богемская рапсодия» Брайана Сингера.

Лучшая комедия или мюзикл

«Безумно богатые азиаты» Джона Чу;

«Фаворитка» Йоргоса Лантимос;

«Власть» Адама Маккея;

«Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла;

«Зеленая книга» Питера Фаррелли;

Лучший актер

Брэдли Купер («Звезда родилась»);

Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»);

Лукас Хеджес («Стертая личность»);

Рами Малек («Богемская рапсодия»);

Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).

Лучшая актриса

Гленн Клоуз («Жена»);

Леди Гага («Звезда родилась»);

Николь Кидман («Время возмездия»);

Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»);

Розамунд Пайк («Частная война»).

Лучший режиссёр

Брэдли Купер («Звезда родилась»);

Питер Фаррелли («Зеленая книга»);

Альфонсо Куарон («Рома»);

Адам МакКей («Власть»);

Спайк Ли («Черный клановец»).

Лучший сериал (драма)

«Американцы»;

«Телохранитель» Джона Стриклэнда и Томаса Винсента;

«Возвращение домой» Сэма Эсмейла;

«Убивая Еву»;

«Поза».

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

«Барри»;

«В лучшем мире»;

«Шучу»;

«Метод Комински»;

«Удивительная миссис Мейзел».

