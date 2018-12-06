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Везде Брэдли Купер! Появился список номинантов на «Золотой глобус»

07.12.2018 10:16 — Разное | KYKY  
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Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на одну из самых престижных кинопремий. Награды вручат 6 января в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций (шесть) у фильма «Власть». За ним идут «Фаворитка», «Зелёная книга» и «Звезда родилась» − по пять номинаций. А у так выстрелившей «Богемской рапсодии» всего две номинации.

Лучшая драма

  • «Звезда родилась» Брэдли Купера;
  • «Черная пантера» Райана Куглера;
  • «Если Бил-стрит могла бы заговорить» Барри Дженкинса;
  • «Черный клановец» Спайка Ли;
  • «Богемская рапсодия» Брайана Сингера.

Лучшая комедия или мюзикл

  • «Безумно богатые азиаты» Джона Чу;
  • «Фаворитка» Йоргоса Лантимос;
  • «Власть» Адама Маккея;
  • «Мэри Поппинс возвращается» Роба Маршалла;
  • «Зеленая книга» Питера Фаррелли;

Лучший актер

  • Брэдли Купер («Звезда родилась»);
  • Уиллем Дефо («Ван Гог. На пороге вечности»);
  • Лукас Хеджес («Стертая личность»);
  • Рами Малек («Богемская рапсодия»);
  • Джон Дэвид Вашингтон («Черный клановец»).

Лучшая актриса

  • Гленн Клоуз («Жена»);
  • Леди Гага («Звезда родилась»);
  • Николь Кидман («Время возмездия»);
  • Мелисса МакКарти («Сможете ли вы меня простить?»);
  • Розамунд Пайк («Частная война»).

Лучший режиссёр

  • Брэдли Купер («Звезда родилась»);
  • Питер Фаррелли («Зеленая книга»);
  • Альфонсо Куарон («Рома»);
  • Адам МакКей («Власть»);
  • Спайк Ли («Черный клановец»).

Лучший сериал (драма)

  • «Американцы»;
  • «Телохранитель» Джона Стриклэнда и Томаса Винсента;
  • «Возвращение домой» Сэма Эсмейла;
  • «Убивая Еву»;
  • «Поза».

Лучший сериал (комедия или мюзикл)

  • «Барри»;
  • «В лучшем мире»;
  • «Шучу»;
  • «Метод Комински»;
  • «Удивительная миссис Мейзел».

 
 
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Организаторы «Золотого глобуса» назвали номинантов на одну из самых престижных кинопремий. Награды вручат 6 января в Лос-Анджелесе. Больше всего номинаций (шесть)...
 
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