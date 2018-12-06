Жуть: под Лидой волк загрыз домашнюю собаку. Местные боятся нападений на людей

Лiдскай газеты » поинтересовался у председателя секции охотничьих гончих в Березовке, охотника Сергея Кулеша. Какова ситуация на самом деле, корреспондент «» поинтересовался у председателя секции охотничьих гончих в Березовке, охотника





– То, что видели в окрестностях Березовки двух волков, правда, – подтвердил он. – По количеству собак, пострадавших от зверя, конкретную информацию имею только об одной. Дом владельцев собаки находится в конце улицы Садовой, но в отдалении от других жилых домов, практически в лесу, местные его называют хутором.





Двух волков в том районе видели две женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой. Охотники также замечали серых хищников – одного побольше, другого поменьше – в районе соседних деревень Пудино и Журавельники.





Стоит сказать, что волки эти не «местные», ближайшее логово серых – в Налибокской пуще. Но если учесть, что волк в сутки проходит около 70 километров, а Налибокская пуща в 25-ти, то вполне объяснимо их появление вблизи Березовки.





Однако хочу успокоить местное население. Во-первых, здоровый зверь всегда будет избегать контакта с человеком и уходить от него, поэтому не стоит пугаться, увидев вдалеке волков. Нападает волк (да и любой зверь) на человека только в случае прямой угрозы его жизни – некуда убежать, раненый зверь, больной, голодный.





О голоде говорить пока не приходится, так как в это время пропитание зверь добудет легко. Нет ни снега по колено, ни морозов. Охотники, которые видели зверей, не заметили в них признаков заболеваний, выглядят волки хорошо.





Что касается нападения на собаку (собак), тут могло произойти, что домашнее животное пробовало защитить собственность и само вступило в неравную борьбу...









фото носит иллюстративный характер





Пока люди обсуждают, придут ли волки еще, и боятся выходить в лес, Березовский горисполком отправил заявку в Новогрудское охотничье общество, за которым закреплена данная лесная территория, на отстрел животных.