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Жуть: под Лидой волк загрыз домашнюю собаку. Местные боятся нападений на людей

07.12.2018 11:13 — Разное | Партизан  
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В эти дни главная новость, вызвавшая обсуждение у березовчан – появление на окраине города волков. Говорят, серые уже загрызли трех собак, но охотники подтверждают гибель одной.

Какова ситуация на самом деле, корреспондент «Лiдскай газеты» поинтересовался у председателя секции охотничьих гончих в Березовке, охотника Сергея Кулеша.

– То, что видели в окрестностях Березовки двух волков, правда, – подтвердил он. – По количеству собак, пострадавших от зверя, конкретную информацию имею только об одной. Дом владельцев собаки находится в конце улицы Садовой, но в отдалении от других жилых домов, практически в лесу, местные его называют хутором. 

Двух волков в том районе видели две женщины, занимающиеся скандинавской ходьбой. Охотники также замечали серых хищников – одного побольше, другого поменьше – в районе соседних деревень Пудино и Журавельники. 

Стоит сказать, что волки эти не «местные», ближайшее логово серых – в Налибокской пуще. Но если учесть, что волк в сутки проходит около 70 километров, а Налибокская пуща в 25-ти, то вполне объяснимо их появление вблизи Березовки. 

Однако хочу успокоить местное население. Во-первых, здоровый зверь всегда будет избегать контакта с человеком и уходить от него, поэтому не стоит пугаться, увидев вдалеке волков. Нападает волк (да и любой зверь) на человека только в случае прямой угрозы его жизни – некуда убежать, раненый зверь, больной, голодный. 

О голоде говорить пока не приходится, так как в это время пропитание зверь добудет легко. Нет ни снега по колено, ни морозов. Охотники, которые видели зверей, не заметили в них признаков заболеваний, выглядят волки хорошо. 

Что касается нападения на собаку (собак), тут могло произойти, что домашнее животное пробовало защитить собственность и само вступило в неравную борьбу...


фото носит иллюстративный характер

Пока люди обсуждают, придут ли волки еще, и боятся выходить в лес, Березовский горисполком отправил заявку в Новогрудское охотничье общество, за которым закреплена данная лесная территория, на отстрел животных.

 
Теги: Новости
 
 
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В эти дни главная новость, вызвавшая обсуждение у березовчан – появление на окраине города волков. Говорят, серые уже загрызли трех собак, но охотники подтверждают...
 
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