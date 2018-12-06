"Простите. Никого не вините…" В Светлогорске в подъезде своего дома повесился 18-летний парень

ranak.me рассказали очевидцы. О том, что в микрорайоне Полесье в одной из многоэтажек случилось непоправимое,рассказали очевидцы.













Вечером жильцы дома услышали крики о помощи и просьбу вызвать «скорую»: в подъезде на кожаном ремне повесился 18-летний парень.





По некоторой информации, причиной его поступка стала неразделенная любовь. Недавно молодой человек расстался с девушкой.





На руке, по словам очевидцев, у парня была сделана надпись «Простите, никого не вините…»





Известно, что погибший учился на 4-м курсе светлогорского колледжа и характеризовался положительно.