Четыре фальшивые медицинские сенсации, которые разлетелись по соцсетям

« Здоровье Mail.Ru » опубликовало перевод материала The Daily Mail, где журналисты совместно с благотворительным фондом Cancer Research UK и ведущими британскими экспертами в области здравоохранения представили наиболее яркие примеры медицинских фейков последних лет.



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Фейк № 1: Пластиковые бутылки вызывают рак

Дезинформация началась с электронного сообщения, начавшего распространяться в 2004 году, и с тех пор ставшего вирусным, так как его пересылали сотни миллионов раз. В сообщении, озаглавленном «Свежая новость по поводу рака от Больницы Джона Хопкинса», содержалось предупреждение, что замораживание либо нагревание пластиковой упаковки приводит к выделению из нее канцерогенных веществ (диоксинов) в пищу или напитки.

Разные версии этого письма позже распространились в Facebook, включая слухи, что американская певица Шерил Кроу якобы публично заявила, что заболела раком груди из-за того, что пила воду из пластиковых бутылок. Сенсационный пост, которым активно делились пользователи, гласил: «Онколог Шерил Кроу предупредил ее, что женщинам не стоит пить воду из бутылок, которые были оставлены в машине на жаре. Нагревание приводит к химическим реакциям в пластике, и в воду выделяется диоксин. Диоксин — это яд, который обнаружили в опухолях при раке груди. Пожалуйста, пусть об этом узнают все, у кого есть жена, подруга или дочь».

Однако такого учреждения, как «Больница Джона Хопкинса», не существует. Есть всемирно известный Университет Джонса Хопкинса, расположенный в Балтиморе, штат Мэриленд. Это учреждение жестко открестилось от какой-либо связи с этим электронным сообщением, которое было охарактеризовано как «фальшивка». В заявлении Университета Джонса Хопкинса также говорится, что убедительных доказательств присутствия диоксинов в пластике, из которого изготавливают бутылки для воды, нет. Мало того, Шерил Кроу никогда публично не заявляла, что причина ее болезни как-то связана с бутылками для воды.

«В ходе научных исследований пластиковые бутылки подвергали воздействию высоких температур в течение довольно долгого времени, и даже в этих экстремальных условиях уровни химических веществ, выделяемых пластиком в воду, оставались очень низкими. Поэтому люди не могут подвергнуться воздействию доз, представляющих высокий риск для здоровья», — подчеркнула представитель Cancer Research UK София Лоуэс (Sophia Lowes). Таким образом, новость, что пластиковые бутылки вызывают рак, является фейком. Однако версии исходного электронного письма продолжают воспроизводиться и расходиться по соцсетям.

Фейк № 2: Мобильные телефоны приводят к раку мозга



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Эта идея уже давно гуляет по массмедиа и соцсетям. К примеру, популярный британский телеведущий Ноэл Эдмондс регулярно публично выражает уверенность, что некий «электросмог», выделяемый вайфаем, мобильными телефонами и другими электронными устройствами, способен наносить вред здоровью. И недавний опрос, проведенный Cancer Research UK, показал, что с Эдмондсом согласны трое из десяти опрошенных.

Сторонники теории смертоносности мобильной связи основываются на том, что опасность исходит от электромагнитных полей, окружающих линии связи и гаджеты, — якобы именно это излучение вызывает многочисленные болезни, от которых страдают жители развитых стран, в том числе рак головного мозга. Быстрый поиск на YouTube, в Facebook и в других соцсетях позволяет убедиться, что эта гипотеза пользуется огромной популярностью, несмотря на то, что собственно биологический механизм, с помощью которого электромагнитное излучение может вызывать рак или любые другие болезни, неизвестен.

Тем временем высококачественные научные исследования не нашли доказательств того, что слабые электромагнитные поля, излучаемые мобильными телефонами, способны наносить хоть какой-то вред здоровью. Не нашлось доказательств и тому, что жизнь вблизи линий электропередачи повышает риск рака, в том числе риск детских лейкозов.

Фейк № 3: Статины не только не работают, но даже могут убить

Статины — препараты, снижающие уровень холестерина в крови, — в 1980-х годах начали назначать людям с высоким риском сердечно-сосудистых болезней. Сейчас статины постоянно принимают миллионы людей в развитых странах мира, только в Великобритании таких насчитывается по меньшей мере восемь миллионов. Однако в последнее десятилетие в медицинской среде появилась хоть и немногочисленная, но очень активная группа скептиков, заявляющая, что статины не только не способны предотвратить инфаркт, но и представляют опасность для здоровья, а фармацевтические компании скрывают или преуменьшают негативные побочные эффекты препаратов.

Заявления антистатиновых активистов пользуются огромной популярностью, к примеру у одного из них, американского врача Джозефа Мерколы (Joseph Mercola), почти два миллиона друзей в Facebook. Меркола, в частности, утверждает, что статины повышают риск рака. Однако утверждения Мерколы и его единомышленников ничем не подтверждены, за что они неоднократно подвергались критике со стороны мирового медицинского сообщества.

Тем временем находится много пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, поверив в бесполезность и вредность статинов, бросают прием. Как показало недавнее исследование, в итоге риск умереть от своего заболевания повышается у таких людей примерно на 20%. А масштабное исследование, результаты которого были опубликованы в апреле 2018 года в журнале Journal of American Medical Association, продемонстрировало, что статины действительно работают, значительно снижая риск инфарктов, инсультов и преждевременной смерти у людей, предрасположенных к таким нарушениям.

Фейк № 4: Прививки вызывают аутизм у детей



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Это, пожалуй, самая большая и опасная ложь. Недоверие к прививкам среди населения существовало всегда, но они реально предотвращали эпидемии и спасали жизни, и этому трудно было что-то противопоставить. Однако в конце 1990-х годов разразился скандал, связанный с вакциной от распространенных детских инфекций — кори, краснухи и паротита (свинки) (вакцина MMR). В 1998 году британский врач Эндрю Уэйкфилд и несколько его коллег опубликовали в авторитетном научном журнале Lancet статью, в которой утверждали, что вакцина MMR вызывает у детей аутизм. Несмотря на то, что этот вывод делался на основе всего 12 случаев, на множество нарушений при постановке исследования и спекулятивный характер заключения, статья Уэйкфилда стала очень популярной среди широкой публики, и родители начали массово отказываться прививать детей из-за страха аутизма.

Хотя с тех пор выводы Уэйкфилда были неоднократно опровергнуты, а сам он — исключен из британского медицинского регистра за неэтичное поведение, обман и подтасовки, — идея, что прививки детям делать не надо, потому что они вредны, процветает. О чем, к примеру, свидетельствует эпидемия кори, бушующая в последние годы в странах Европы и унесшая уже немало детских жизней. Уэйкфилд сейчас является одним из лидеров так называемого «антипрививочного лобби», и у него множество сторонников.

«Следующая пандемия вируса гриппа или другой смертельной инфекции произойдет не из-за недостатка методов профилактики. Это случится из-за многократно усиленной цифровыми технологиями эмоциональной инфекции, вирусной дезинформации, которая способна настолько подорвать доверие к вакцинированию, что практически сведет его на нет, — написала профессор Ларсон в своей недавней статье в журнале Nature. — Этот вал откровенной лжи и подтасовок, который распространяется в соцсетях, необходимо рассматривать как глобальную угрозу общественному здравоохранению».