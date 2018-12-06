В Минске женщина воровала у коллеги

51-летняя жительница столицы воровала деньги с банковской карты коллеги.

В милицию с заявлением о хищении денежных средств обратилась минчанка, которая утверждала, что неизвестный похитил денежные средства с ее банковской карты. В ходе проведенных оперативных мероприятий была установлена личность похитительницы. Ей оказалась 51-летняя коллега потерпевшей.

Злоумышленница смогла узнать пин-код пострадавшей, найдя информацию о нем в кошельке коллеги. С 10 по 14 сентября она совершала ряд операций по снятию денежных средств с банковской карты потерпевшей. Сумма ущерба составила около 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело.



