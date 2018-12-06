«Оливье», закатки и пельмени. Что пенсионеры приготовят к новогоднему столу

«АиФ» попросил читателей вспомнить, что было на торжественном столе во времена СССР, и рассказать, что сегодня могут себе позволить пенсионеры в новогоднюю ночь.

«Мимоза» и закатки

63-летняя пенсионерка Светлана Николаевна вспоминает, что, кроме традиционного «Оливье», на праздничный ужин готовили холодец, салаты «Мимоза», «Селедка под шубой», запекали цыпленка табака. Также на столе были мясная нарезка, бутерброды со шпротами, с красной икрой, если удавалось ее достать. На десерт в семье было принято печь торт «Наполеон».

Кстати, как и другие советские граждане, Светлана Николаевна многие продукты покупала заранее: колбасу, сыр, яйца, шампанское. Да и за мандаринами приходилось постоять в очереди.

В этом году пенсионерка много готовить не будет. Во-первых, им с мужем столько, как раньше, не надо, а во-вторых, на пенсию в 300 рублей особо не разойдешься….



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-За все эти годы «Оливье» надоел. Поэтому сделаю салаты «Мимоза», «Селедку под шубой», запеку курицу. У нас много закаток, солений: баклажаны, помидорчики, перцы, огурчики. Вот их и поставим на новогодний стол. Куплю бутылку шампанского, - говорит Светлана Николаевна. – Я думаю, что даже 100 рублей не потрачу на новогодний стол. Ведь с моей пенсией я не могу многое себе позволить…

Несмотря на то что 65-летняя пенсионерка Тереза Александровна – верующая католичка и главные праздники для нее - Рождество и Пасха, Новый год в их семье также отмечался. Собирались все родственники, накрывался праздничный стол.

Кстати, дефицита продуктов в предпраздничной подготовке в их семье не было: пенсионерка всю жизнь проработала в торговле. В советские времена в ее родной Березовке многие держали домашний скот, поэтому на столе всегда была свинина.



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На Новый Год, как и все, готовили салаты «Оливье», «Селедку под шубой», мясное ассорти, бутерброды с красной икрой, красной рыбой. Тереза Александровна вспоминает, что в советские времена на праздники ходили в гости и обязательно приносили с собой какое-нибудь е блюдо.

Наступающий Новый Год скорее всего, Тереза Александровна будет встречать с мужем вдвоем.

- Приготовлю «Селедку под шубой», сделаю колбасно-мясную нарезку. Купила красную икру, Какой же Новый Год без шампанского! - рассказывает собеседница.- Для мужа - коньяк. Больше 100 рублей вряд ли потратим на праздничный стол. Мы пенсионеры, и много денег уходит на лекарства…

Пельмени к празднику

82-летняя пенсионерка Галина Семеновна родом из Сибири. Вспоминает, что коронным блюдом на новогоднем столе были пельмени. Их готовили из трех видов мяса: говядины, свинины и баранины, обязательно варили в бульоне с косточкой. К пельменям подавался соус из перца, уксуса и горчицы.

Кроме этого, на праздник всегда готовили винегрет, холодец. Обязательными сладостями на торжественном столе были торт «Медовая горка» и хворост, который выпекался по особому рецепту. На столе непремено шампанское.

- Сейчас в кулинариях гипермаркетов, в кафе очень вкусно готовят. Салаты, рыбные и мясные блюда, десерты… Выбор огромный. Если средства позволяют, то проще купить, чем проводить весь день у плиты и бегать по магазинам за продуктами.

Как правило, Новый год Галина Васильевна встречает с дочерью. Много готовить не собирается, разве что, налепит пельменей. На праздничный стол планирует потратить 20-30 рулей.

Стол ломился

- Знаменитый салат «Оливье», непременный атрибут всех праздников 70-х (а особенно Нового Года), я, конечно, помню, - смеется 71-летняя Елизавета Давыдовна.

Одно из предновогодних чудес в советское время – достать банку зеленого горошка к блюду. Это чудо, как правило, совершалось в так называемом «столе заказов» - распределителе продуктов – в дни, когда доходила очередь (раза два в месяц) на получение заказа. Там можно было купить еще и баночку рижских шпрот, кусок ветчины, неплохого мяса, говяжий язык (как кому выпадало), коробку шоколадных бутылочек с ромово-ликерно- коньячной начинкой, баночку икры (если повезет), гречку и другие дефициты. Конечно, что-то покупалось и в магазине.

Так и составлялся праздничный стол. И, как бы то ни было, он всегда ломился от угощений, которые приходилось доедать еще несколько дней после праздника.

А в центре стола непременно стоял «тазик» (или хрустальная салатница) с «Оливье», были и бутерброды со шпротами (иногда – красной рыбой или икрой), фаршированные яйца, колбасы (в магазинах их выбор был далеко не так велик, как сейчас, поэтому знали даже все названия: «Краковская», «Сервелат», «Любительская»). Также на выставлялись сыр, холодец, мясо, курица, картошечка, соленые огурцы, грибочки. В общем, хватало чего выпить и чем закусить. А главное, что присутствовало на этом празднике, - молодость, предвкушение светлого будущего и вера в новогоднюю сказку!

Сегодня же дефицита продуктов нет, поэтому заранее готовиться к празднику не надо, говорит Елизавета Давыдовна.

Пошел в магазин и купил все, что надо. Были бы деньги. И все же, несмотря на то что сегодня можно купить готовое, пенсионерка чаще готовит сама: так вкуснее. Хотя в последнее время стала баловать себя готовой продукцией из кулинарии.

- Учитывая, что моя пенсия - чуть больше 350 рублей, все на новогодний стол точно не потрачу, так как и после праздников надо жить…