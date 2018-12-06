Американский новобранец минского «Динамо» - о Руслане Салее, горных козлах и необычных хобби

Новобранец минского «Динамо» 34-летний американский форвард Дэвид Бут в интервью пресс-службе «зубров» поделился ожиданиями от выступления в Минске, вспомнил о легенде белорусского хоккея Руслане Салее и рассказал о своих необычных хобби.

Бут предпочитает не садиться во время интервью, что уже нетипично. А еще очень живо реагирует на вопросы, особенно те, которые касаются его хобби.



Дэвид Бут. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ходили слухи, что ты намеревался завершить карьеру после прошлого сезона…

— Отнюдь. Я еще полон сил и нахожусь в хорошей форме. Хочу играть. Вероятно, мои лучшие годы в НХЛ позади, но это не значит, что не могу выступать на высоком уровне. Я провел в КХЛ два сезона, поэтому подумал, что вернуться сюда — хорошая возможность.

— Что знал раньше о «Динамо»?

— Все отзывались положительно о клубе. «Динамо» — организация с великолепной репутацией. Плюс отличная арена, великолепные болельщики. Команда всегда была очень конкурентоспособной. Знал некоторых ребят, в том числе по выступлению в НХЛ. С Блумом и Осиповым играл за «Адмирал». Уже заметил, что в «Динамо» много ребят говорят по-английски. Пока все очень хорошо. Скажу больше: мой первый день в Минске был самым запоминающимся в карьере в КХЛ!

— Веришь, что можно исправить турнирное положение?

— Конечно! «Динамо» еще удивит многих, поверьте! В некоторых матчах команда уступала с разницей в одну шайбу, где-то не хватало удачи. Все еще может измениться. Пара побед — и команда наберет ход. Судя по статистике, нужно прибавлять в атаке.

— Ты играл во «Флориде» с Русланом Салеем…

— О, Расти! Хороший игрок и человек. Помню, что он всегда мог доставить шайбу по назначению! Его считали оборонительным защитником, но в то же время броски Руслана было очень сложно заблокировать, как и перехватить его передачи.

— Помнишь историю, связанную с Русланом?

— Со стороны он казался серьезным парнем, но потом, узнав его лучше, становилось понятно, что это не совсем так (улыбается). Расскажу один забавный случай. Руслан как-то пришел в раздевалку, бросил взгляд на экран телевизора и увидел внизу сообщение «Салей обменян в «Колорадо». Расти такой: «Ничего себе! Похоже, я перейду в другую команду». Было забавно, что он не знал новость ни от агента, ни от кого-либо из «Флориды», а услышал по ESPN.

— Твое главное достижение в карьере?

— Президентский Кубок с «Ванкувером». Кубок Стэнли мне не удалось завоевать, но стать лучшей командой регулярного чемпионата — тоже дорогого стоит. Также выделю сезон во «Флориде», когда забросил 31 шайбу.

— Хоккей во Флориде — экзотика?

— В какой-то степени. Понятно, что сложно сравнивать интерес к хоккею там и, например, в Ванкувере и Торонто, где выступал позже. В Канаде все помешаны на игре!

— Ты провел уже два сезона в КХЛ. Что скажешь о лиге?

— Положительные впечатления. Много хороших команд и мастеровитых игроков. Отыграв там, я вернулся в НХЛ и выступал в прошлом году за «Детройт». Думаю, это показательный момент.

— Личные цели в нынешнем сезоне?

— Не хочу заявлять, что заброшу столько-то шайб или наберу определенное количество очков. Для меня важнее командные достижения. Уже середина сезона, но «Динамо» не сказало последнего слова. Так что надо сфокусироваться на каждой игре и маленьких вещах: подготовка к матчам, физические кондиции. Велика и роль лидеров. Думаю, мой опыт пригодится «Динамо». На своем примере хочу показать молодым ребятам, к чему нужно стремиться.

— Ты выигрывал золотые медали в составе юношеской и молодежной сборных США…

— Классные воспоминания! Я бы сказал, что НХЛ — больше работа. Выступая же за свою страну, получаешь иные эмоции. Общение с ребятами, атмосфера — получил много удовольствия!

— Ты универсальный нападающий…

— Да, играл и на фланге, и в центре. В «Динамо» меня видят больше в роли центрального форварда, как в колледже и во время выступления в России. Мне нравится действовать на этой позиции.



Reuters

— У тебя много любопытных хобби. Давай начнем с охоты: какой трофей выделишь?

— Назову горного козла. Они живут на большой высоте. Нам понадобилось восемь часов только для того, чтобы подняться на гору. В общем, пришлось немало потрудиться. Это было в национальном парке Глейшер — одном из красивейших мест в США.

— Что дает охота?

— Ощущение мира и спокойствия. Мы постоянно в суете: толпы людей, транспорт, города… Охота же — единение с природой и Богом.

— Можешь сравнить добычу на охоте с чувством, которое возникает, забросив шайбу?

— Для меня все дело в самом процессе, терпении, получении удовольствия, а не просто — забить гол или убить животное. Это происходит не каждый день, поэтому рассматриваю их, как достижения.

— Еще знаем, что тебе по душе путешествия. Сколько стран уже посетил?

— Вместе с женой побывали уже в 26 странах. Самое необычное место? Этим летом увидели Иорданию. Кроме того, посетили Украину. Проводили тренинг-кэмп недалеко от Львова. Путешествия дают возможность осознать уникальность каждой нации, открыть новые места. Сейчас моя жена хочет получше узнать Европу.

— Наконец, самое необычное — управление самолетом. Твой самый долгий перелет?

— Выделю два рейса. Во-первых, из Майами в Сиэтл. Фактически пересек всю страну. Самолет был довольно быстрый, и дорога заняла девять часов. Еще вспомню перелет из Мичигана в Аляску. На более медленном самолете заняло 16 часов. Для меня управление самолетом — вызов. Нужно контролировать очень много нюансов, постоянно обращать внимание на погоду, ветер. Думаю, это в какой-то степени мне помогает в хоккее.

— Доволен карьерой?

— Да. Всегда хочется побеждать. Кубок Стэнли, другие трофеи… Но все равно главное — чему тебя учит хоккей, каким человеком становишься, какие испытания преодолеваешь и как справляешься с поражениями, зная, что не всегда будешь побеждать. Именно неудачи иногда позволяют стать более успешным.