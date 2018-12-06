Ради броска баскетболист спрыгнул с 260-метровой башни. До этого он признался, что боится высоты

Американская баскетбольная команда «Гарлем Глобтроттерс» является выставочной. Ее игроки сочетают спорт с необычными трюками. Недавно один из ее игроков Хаммер Харрисон показал самый высокий в мире слэм-данк. Для этого он спустился на специальном аттракционе с самой высокой обзорной башни США.

Видео: Harlem Globetrotters

Эта площадка расположена на 260-метровой обзорной площадке отеля-казино «Стратосфера» в Лас Вегасе. Оттуда человека спускают вниз на специальной страховке.

Спортсмен признался в инстаграме , он боится высоты. Но все же спустился вниз и закинул мяч в специально установленную корзину.