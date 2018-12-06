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Ради броска баскетболист спрыгнул с 260-метровой башни. До этого он признался, что боится высоты
Американская баскетбольная команда «Гарлем Глобтроттерс» является выставочной. Ее игроки сочетают спорт с необычными трюками. Недавно один из ее игроков Хаммер Харрисон показал самый высокий в мире слэм-данк. Для этого он спустился на специальном аттракционе с самой высокой обзорной башни США.
Видео:
Эта площадка расположена на 260-метровой обзорной площадке отеля-казино «Стратосфера» в Лас Вегасе. Оттуда человека спускают вниз на специальной страховке.
Спортсмен признался в
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Американская баскетбольная команда «Гарлем Глобтроттерс» является выставочной. Ее игроки сочетают спорт с необычными трюками. Недавно один из ее игроков Хаммер...
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