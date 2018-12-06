﻿ «Доска позора»: ребусы электриков и мастер-классы по укладке асфальта в снег. Лучшее за неделю. 21.by
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«Доска позора»: ребусы электриков и мастер-классы по укладке асфальта в снег. Лучшее за неделю

07.12.2018 11:40 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в рубрике «Доска позора» много разноплановых тем: загадки и ребусы от электриков, мастер-классы по укладке асфальта на снег, бетонные урны в венецианском стиле и бытовые шедевры домашних мастеров. А также экстремальные пандусы, плохие дороги и прочие ужасы белорусских городов от наших читателей за неделю.


Фото из соцсетей

Загадка от электрика: какая из розеток подключена к сети, а какая — к розетке? Такую схему подключения реализовали в одном из офисных центров Минске.


Фото читателя

Последователи последовательного подключения розетки от розетки, похоже, добрались до Бреста.


Фото читателя

Попутно они заглянули в дом № 78 по улице Гоголя в Бресте и заплели провода на лестничных площадках каждого этажа.


Фото читателя

Фото читателя

Автор этих фото сообщает, что он сам купил короба, а работники ЖЭУ-13 Могилева их смонтировали: «Оперативно сработали, но результат и качество, видно, не важны для них».


Фото читателя

А вот и обещанный мастер-класс по укладке свежего асфальта на снег. Это тот случай, когда на робкий вопрос жителей: «А так можно?» мастер знает ответ: «Не боись, мы всегда так делаем!». Это фото из Лиды, с улицы Пригородной.


Фото читателя

На улице Новгородской в Минске ремонтировали тротуар. Рабочие не спешили, наверное, ждали снега. И вот, он наконец выпал — можно асфальтировать!


Фото читателя

Фото читателя

На улице Долгобродской, 6/1 в Минске, в магазине «Мила», — самый крутой пандус. Крутой в прямом смысле: наклон у него 45 градусов. Подойдет для тренировок колясочников-экстремалов.


Фото читателя

Вот такие бетонные мусорки в венецианском стиле расставлены практически во всех дворах по Одоевского, Мавра и Харьковской в Минске. Автор фото пишет: «Жаль, что ценителей прекрасного не смутило наличие рядом других урн». Дворники точно их не оценят: во многих бетонных урнах нет металлических вкладышей и мусор из них достать проблематично.


Фото читателя

Фото читателя

Сморгонь, микрорайон Корени. Так выглядит дворовая территория возле дома № 34 по улице Суворова и дома № 66 по улице Заводской. Здесь поменяли трубы теплотрассы, а ямы и грязь оставили.


Фото читателя

Улица Острошицкая в Минске. Переход-переправа возле магазина «Рублевский».


Фото читателя

Сеница, Слуцкое шоссе, пешеходный переход на перекрестке с улицей Зеленой. Здесь как-то неаккуратно поработали или мы придираемся?


Фото читателя

Сеница, Слуцкое шоссе 61, 4-й подъезд 10-этажного дома. Свободный выход на крышу.


Фото читателя

Велосипедная дорожка на пешеходном переходе у 8-й детской поликлиники по улице Есенина в Минске.


Фото читателя

Солигорск, улица Парковая, 13. Работники ЖКХ установили контейнер для сбора мусора. Как подойти к нему — не их проблема. В дождь — глиняная каша, мороз — ледяная горка. В другом месте, возле домоуправления, все аккуратно обложено тротуарной плиткой.


Фото читателя

Фото читателя

Автор фото удивлен работой проектировщиков в ТЦ «Счастье» в Минске:
«Это похоже на ловушку для посетителей, которые стремительно катятся по лестнице сверху». И в самом деле, разве между лестницей и дверью не должно быть площадки?


Фото читателя

Улица Кабяка в Гродно. Автор подписал фото так: «Куда идем мы с Пятачком».


Фото читателя

Картина маслом: «Не хватило».

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Экстремальные пандусы, плохие дороги и прочие ужасы белорусских городов от наших читателей за неделю на «Доске позора».
 
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