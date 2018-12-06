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ГАИ напоминает: Следует «переобуть» колеса!
07.12.2018 — Разное | Светлы шлях
Требование содержать транспортное средств в исправном состоянии, убедиться в этом перед началом движения, содержать в чистоте стекла и внешние световые приборы - в числе первоочередных обязанностей водителя.
Согласно Указа Президента Республики Беларусь №483 от 13.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. №551», пункт 207.1 ПДД изложен в следующей редакции: при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. В качестве зимних шин будут приниматься шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М&S», «М.S», «М S» или «All seаsons».
Виталий КОНДРАТОВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ Сморгонского РОВД.
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Требование содержать транспортное средств в исправном состоянии, убедиться в этом перед началом движения, содержать в чистоте стекла и внешние световые приборы -...
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