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ГАИ напоминает: Следует «переобуть» колеса!

07.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Требование содержать транспортное средств в исправном состоянии, убедиться в этом перед началом движения, содержать в чистоте стекла и внешние световые приборы - в числе первоочередных обязанностей водителя.

ГАИ напоминает: Следует «переобуть» колеса!
В зимний период роль технической составляющей обеспечения безопасного движения по дороге возрастает. Ежегодно следует восстанавливать навыки вождения, которые за бесснежный период утрачиваются. При езде по скользкому покрытию все действия должны быть плавными. Неоценимую услугу в этом окажут зимние шины, в которые следует «переобуть» колеса для езды по льду и снегу. Специалисты рекомендуют производить сезонную смену шин, когда температура перестает подниматься выше +7 градусов.

Согласно Указа Президента Республики Беларусь №483 от 13.10.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. №551», пункт 207.1 ПДД изложен в следующей редакции: при участии в дорожном движении с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой общей массой до 3,5 тонны включительно, легковые и грузопассажирские автомобили с технически допустимой общей массой свыше 3,5 тонны, а также автобусы с технически допустимой общей массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами. Зимние шины устанавливаются на всех колесах транспортного средства и должны иметь остаточную высоту рисунка протектора не менее 4 мм. В качестве зимних шин будут приниматься шины, маркированные знаком в виде горной вершины с тремя пиками со снежинкой внутри нее либо знаками «М+S», «М&S», «М.S», «М S» или «All seаsons».

Ответственность за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена ч. 5 ст. 18.22 КоАП и влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 0,5 базовой величины.

Если на автотранспортном средстве установлены зимние шины, но остаточная высота рисунка протектора составляет менее 4 мм, ответственность наступает по ч. 3 ст. 18.12 КоАП - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до одной базовой величины.

В случае совершения действий, ответственность за которые предусмотрена ч. 3 ст. 18.12 КоАП, повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, они будут квалифицироваться по ч. 9 ст. 18.12 КоАП и повлекут наложение штрафа в размере от двух до пяти базовых величин.

Виталий КОНДРАТОВИЧ, старший госавтоинспектор ОГАИ Сморгонского РОВД. 

 
 
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