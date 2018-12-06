Конференция TEDxMinskWomen: интересные идеи, достойные распространения

Начало декабря было ознаменовано проведением в Минске конференции TEDxMinskWomen. На мероприятии, билеты на которое обычно «улетают» за день, выступили четыре белорусских спикера: успешные женщины поделились своими креативными идеями в сферах экономики – Марго Лазаренкова, дизайна – Катя Тикота, медицины – Анна Клепчукова, а также архитектуры и городской среды – Катерина Ковалева.

По формату на конференциях TEDx используются не только устные выступления, но и видеотрансляции TED Дискуссий. В этот раз присутствующие смогли перенестись в Палм Спрингс (США) на TEDWomen2018 Showing Up и послушать несколько интересных выступлений, прозвучавших на глобальном форуме. Они транслировались на английском языке, что для многих присутствующих стало хорошей языковой практикой. В любом случае после волонтеры-переводчики сделали краткие обзоры каждого выступления, что помогло составить полную картину.

Интересную тему выбрала Lucy Cooke: она на примере образа жизни ленивцев разложила по полочкам суетность нашего бытия. Люди зациклены на работе, постоянно куда-то бегут. Но ведь именно размеренный образ жизни, когда основное время уходит на отдых, переваривание пищи, помог ленивцам выжить. То есть, нам, людям, есть чему поучиться у этих милых добродушных животных, прежде всего, внимательному отношению к самим себе, к окружающему миру и к построению гармоничных отношений. Иначе, именно мы глупцы, а никак не ленивцы!

Ayanna Howard помогла окунуться в мир робототехники. По мнению спикера, люди напрасно боятся роботов, ведь программируют их именно они. И роботы помогают людям во всех сферах жизни: например, робот занимается с ребенком, который болен аутизмом, мотивирует его не отвлекаться от упражнений. Робот также может вывести людей из охваченного пламенем здания. Не доверять ему нет оснований, потому что его запрограммировали ученые, которые наверняка знали что делали!

Karissa Sanbonmatsu поделилась последними исследованиями в сфере генетики. Оказывается, изменения, которые происходят в нашем ДНК, обратимы под воздействием различных факторов – не только стресса, но и позитивных впечатлений. Мозг эмбриона и половые органы формируются не одновременно: половые органы - в первом триместре беременности, а нейробиологические особенности (мужчины или женщины) закладываются в мозг гораздо позже. Специфическое сочетание факторов во время беременности может привести к рассинхронизации в этом процессе.

Amanda Williams из Чикаго вместе с единомышленниками занимается тем, что разукрашивает заброшенные дома по всей Америке в яркие цвета. «Не было ни дня, чтобы мне кто-нибудь ни напомнил, какой у меня цвет кожи, - говорит Аманда. – Мысли об этом подтолкнули меня к изобретению собственной теории цвета». Таким образом, активистка ведет диалог с правительством. Ну и делает ярче жизнь людей.

Вдохновляет и мотивирует

Прежде чем познакомить читателей с белорусскими героинями TEDxMinskWomen, мы решили расспросить у солицензиата TEDxMinsk Анны КОЗЛОВОЙ, как проходила подготовка к конференции. Потому что, если обратиться к истории возникновения формата TED (выступления не более 18 минут, которые даны на то, чтобы заинтересовать миллионы слушателей во всем мире своей идеей), то приглашение стать спикером TED – это большая честь. Выступления должны быть не просто интересными, а вдохновляющими, мотивирующими.

- Когда стала известна тема большого TEDWomen2018 Showing Up в США, мы стали думать, как собрать яркую и заметную команду белорусских спикеров. Например, то, о чем рассказывает Катя Тикота, - не просто рассуждения о моде и дизайне, а история о том, как взаимодействовать с одеждой, в том числе, в повседневной жизни. Есть группы людей, у которых нет доступа к красивой, качественной одежде, и есть люди, которые не знают, как грамотно выбрать одежду для ношения. Катя тот человек, который помогает им решать эти проблемы, - поделилась Анна Козлова. - Что касается медицинской темы, о которой рассказывает Анна Клепчукова, казалось бы, очевидно, что люди должны следить за своим здоровьем. Но многие не знают элементарных вещей, потому их никто этому не учил. А Анна расставляет точки над «і».

Не менее интересными были выступления Марго Лазаренковой о креативной экономике и Катерины Ковалевой об архитектуре и городском пространстве, о чем мы расскажем подробнее ниже.

От креативной экономики до архитектуры

Истории спикеров TEDxMinskWomen

Марго ЛАЗАРЕНКОВА «Креативная экономика»

- Я надеюсь, что у каждого из вас в жизни были такие моменты и ощущения, будто вы нашли клад с золотом. У меня такое ощущение было тогда, когда, будучи студенткой, я совершенно случайно наткнулась в Интернете на информацию о креативной экономике. На пятом курсе нам предложили 48 тем для дипломных работ, а я сделала все возможное, чтобы появилась 49-я тема – «Креативная экономика». Далось это непросто. Было ощущение, будто я говорю: «Смотрите, единорог! Он такой красивый!» А мне в ответ: «Ты что? Единорогов не существует!»

Сегодня ряд экономистов называет главным конкурентным преимуществом на рынке именно креативность - способность генерировать новые идеи каждый день. В Великобритании креативный сектор экономики составляет 8,5% ВВП (это чуть больше двух ВВП Беларуси). То есть, огромный массив денег приносят талантливые творческие люди – архитекторы, дизайнеры, издатели, музыканты - представители тех отраслей, в которых креативность является ресурсом.

Чтобы понять, что такое креативная экономика на макроуровне, попробуем разобраться, что такое креативные предприниматели. Если перенестись в ХХ век, то тогда больше всего денег уходило на производство товаров и услуг. Вторая статья расходов была связана с коммерческими расходами – рекламой и распространением. Оставшаяся часть средств направлялась на исследования и разработки.

Сегодня расходы в структуре себестоимости поменялись таким образом, что больше всего средств тратится на создание нематериальных ценностей, а меньше всего уходит на производство. Если привести глобальный пример, то, покупая телефон определенной марки, люди сегодня приобретают не сам аппарат, совершающий звонки, а бренд, философию, принадлежность якобы к какому-то особенному классу. В качестве локального примера хочу привести кафе-блинную на самой атмосферной улице Минска – Октябрьской. Предлагаемые там блины стоят 6 рублей. Но при этом блин упакован в дизайнерский конверт, на котором написано ваше имя и пожелание – по-английски или по-белорусски. Плюс ко всему вы поедаете этот блин на самой атмосферной улице города. Что вы купили? Блин? Или весь пакет впечатлений?

Сегодня, чтобы создать многомиллиардную империю, не нужно, скажем, владеть сетью отелей по всему миру. Яркий пример тому booking.com.

Кodak теряет свои позиции, а на первое место вышел Инстраграм, у которого нет ни одного физического магазина. Сегодня капитализация нематериальной ценности товаров и услуг важна и сильна как никогда. И, на мой взгляд, креативные предприниматели – это те люди, которые из ничего могут создать что-то. Которые могут создать нематериальную ценность и сделать из нее добавленную стоимость, заработать при этом.

Мне кажется, было бы здорово, если бы в таких странах как Беларусь, где нет природных ресурсов как нефть, газ, мы все позволили бы себе по-другому посмотреть на привычные вещи, которые нас окружают и создать что-то новое и заработать на этом, используя тот ресурс, который у нас есть.

Катя ТИКОТА «Дизайн»

- Думаю, я не единственный человек, который в какой-то момент решил изменить свою жизнь, понял, что ему чего-то не хватает. Когда мне было 25 лет, я задала себе несколько вопросов: получаю ли я удовольствие от того, чем занимаюсь? Вижу ли себя в такой роли через 5 лет? На все вопросы для себя я утвердительно ответила: «Нет!» Это был прекрасный повод начать свою жизнь с чистого листа. А на вопрос, чем мне нравится заниматься, я ответила: «Создавать одежду!» Я еще в подростковом возрасте пыталась создавать наряды для себя, близких, друзей, знакомых. Чуть позже – и для незнакомых. И я поняла, что нашла то занятие, которое дарит мне радость!

Я начала обращать внимание на одежду из «бабушкиного сундука» - это не просто вещи, потому что они обладают особой энергетикой, связывают нас с нашим родом. Я начала работать именно с такой одеждой. Поступать в вуз для получения новых знаний времени не было, и я всему обучалась сама: изучала, что можно делать с такими вещами, как декорировать, перешивать, красить в другие цвета. После этого вещи начинали жить заново, дарить радость и тепло своим хозяйкам, меняли их жизнь.

… Не прошло и года, как меня пригласили поучаствовать в Белорусской неделе моды. Это был большой прорыв: коллекция, которую я представляла, получила много прекрасных отзывов. Потом была еще одна коллекция. Приглашение закрывать Украинскую неделю моды. И я снова задумалась: «А что дальше?» Попытавшись прислушаться к своему внутреннему голосу, я осознала: самое важное для меня на этом этапе жизни – быть полезной для других людей, помогать им. Так случилось, что именно тогда я узнала о своей беременности, и, как и многие женщины, столкнулась с проблемой, - оказывается, будущим мамочкам нечего надеть! Так родился проект «Тикота мама», когда я стала создавать вещи для беременных и кормящих женщин.

Когда ты открыт миру, он дарит удивительные встречи. Так произошло, когда я познакомилась и начала общаться с людьми с инвалидностью. Они вдохновили меня на создание проекта «Тикота инклюзив» - это удобная одежда для колясочников, которым все время приходится находиться в сидячем положении, и обычные модели для них весьма неудобны.

Знаете, каждая женщина – как большая широкая река. А широкая она потому, что в нее впадает множество ручейков и речушек. Эти ручейки – наши дети, проекты, мечты, куда мы вкладываем свою любовь, и готовы ею делиться. Думаю, каждый, кто готов делиться любовью с другими, способен быть широкой рекой, которая течет в нужном, правильном направлении.

Анна КЛЕПЧУКОВА «Медицина и технологии»

- Много лет назад я работала врачом в реанимации. К нам поступали разные пациенты, особенно много с высоким артериальным давлением. Я, пытаясь им помочь как можно быстрее, спрашивала: «Какие таблетки вы принимаете?» Большинство отвечало так: «Принимаю две таблетки: белую круглую утром и синюю маленькую вечером». Я уточняла: «Какое название? Дозировка?» Пациенты не знали ни названий, ни дозировок. Мол, я не врач, разбирайтесь сами – это ваша работа. Я чувствовала досаду и бессилие, потому что помочь пациенту-незнайке в сто раз сложнее, чем знающему человеку.

Я долго думала, почему так происходит. Видимо, многие пациенты уверены в том, что ответственность за их здоровье несет система здравоохранения, а не они сами. Но открою секрет: ответственность за здоровье – это дело каждого человека. А система здравоохранения несет ответственность за то, чтобы учреждения здравоохранения работали, были оснащены медицинским оборудованием. Чтобы каждый год врачи выпускались из медицинских вузов. Чтобы в аптеках были лекарства.

Система здравоохранения не может приставить к каждому человеку личного врача, который бы утром и вечером спрашивал его: «Как твое давление? Может, таблеточку? Или кардиограмму сделаем?» Поэтому каждый из нас должен задуматься о том, может ли он взять на себя ответственность за свое здоровье.

Ответственность за здоровье – это ответственность за свое тело. Ответственность начинается со знаний. Когда вы покупаете утюг, телевизор, то наверняка читаете инструкцию, как техника работает. Так и с телом: важно изучить две вещи, чтобы понимать, как работает ваше тело, – анатомию и физиологию. Анатомия знакомит с тем, из каких органов состоит тело человека. Вы знаете, где находится селезенка? Посередине? Справа? Слева? Почти сто процентов могут сказать, где дома находится утюг, а про селезенку (находится слева – Прим.), которая служит нам верой и правдой, не знают… Поэтому, первое, с чего нужно начинать брать ответственность за свое здоровье, это ВЫУЧИТЬ, какие органы находятся внутри вашего тела. Как только эта область знаний вам покорится, переходите к физиологии – это область знаний, которая рассказывает, как органы работают и как понять, что пошло не так. Почти все мои знакомые знают, какие признаки указывают на проблемы в работе двигателя внутреннего сгорания автомобиля, и что нужно сделать, чтобы устранить проблемы. Однако те же знакомые не смогли так же безукоризненно ответить на вопрос, каковы симптомы инфаркта миокарда – самой страшно поломки нашего собственного «двигателя». Никто не смог сказать, что симптомы инфаркта миокарда – это одышка, жжение за грудиной, боль слева и отдающая в левую руку, лопатку, челюсть. Также знакомые не смогли ответить, что контроль за работой сердца включает регулярное измерение артериального давления, контроль уровня холестерина в крови, регулярное посещение врача. Я не говорю про ЭКГ, которое надо сделать каждому из нас хотя бы раз в жизни.

О других органах тоже нужно знать, как они работают и как контролировать их здоровье. Я надеюсь, что после сегодняшней встречи вы найдете время, чтобы почитать о каком-то пока одном органе.

Вы не представляете, какое счастье для врача, когда на прием приходит знающий, приверженный пациент. Если врач назначит лечение осознанному пациенту, и, например, что-то пойдет не так, то пациент вовремя заметит проблему и предупредит врача без осуждения, злости, потому что он понимает свою долю ответственности в лечении.

Я мечтаю, чтобы пациенты стали ответственными за свое здоровье. Не потому, что хочу освободить всех врачей от работы и что нам лень лечить. Нет! Потому что я искренне верю: работать над проектом «Здоровье» в паре неравнодушный врач и осознанный пациент гораздо эффективнее.

Катерина КОВАЛЕВА «Архитектура»

- Когда к нам пришел заказчик и сказал: «Давайте сделаем проект самого лучшего детского сада не только в Беларуси, но и Европе!», мы сказали: «Конечно!» И стали вспоминать, кто в какой детский сад ходил. Мой детский сад был больше похож на режимный объект: главное было – дисциплина, ходить строем и не отвлекаться. Поэтому мы стали думать, что же нам предпринять?

Обычно родители ведут ребенка в группу в детском саду через длинный душный коридор, потом быстро переодевают его и передают воспитателю. У ребенка нет достаточно времени, чтобы перестроиться – ему некомфортно. Поэтому мы решили сделать так, чтобы дети заходили в детский сад через большой вестибюль с игровым пространством, где бы они могли покататься на горке, да просто побегать и познакомить родителей со своими друзьями. В детском саду, который мы спроектировали, играть можно абсолютно везде: на первом этаже мебель сооружена таким образом, что можно играть в прятки. На втором этаже закреплены сетки, на которых можно висеть, прыгать. В помещении предусмотрены и окна-ниши, где можно уединиться и помечтать. Мы учли все, что уважает ребенка. Ведь уважение снаружи воспитывает уважение внутри. Мы сделали это красиво. Ведь красота снаружи воспитывает красоту внутри. Дети все могут делать свободно. Ведь свобода снаружи воспитывает свободу внутри.

Получился ли у нас креативный детский сад, мы, пожалуй, сможем узнать лет через 15-20, когда эти дети вырастут и войдут во взрослую жизнь. Но уже и сейчас есть факты, которые свидетельствуют о том, что нам это удалось: многие люди разных возрастов, которые приходят в этот детский сад, долго не хотят оттуда уходить.

Я думаю, что главное – просто задаться целью создать такое пространство, в котором человеку будет комфортно, которое будет его уважать и в котором будет свобода для творчества. Тогда будет воспитываться вкус: ведь гармония снаружи воспитывает гармонию внутри.