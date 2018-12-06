Льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию льноводства и переработки льна, которое прошло на базе Оршанского льнокомбината - крупнейшего в Европе производства в этой области.



Сегодня льнокомбинат в Орше, как говорится на плаву. Немалая в этом заслуга государства: много лет комбинат субсидируется и модернизируется. Одна из задач крупного предприятия - развитие фирменной торговли.



Фирменный магазин оршанского льнокомбината открылся и в Пинске. Вывеску «Беларускі лён» вы найдете на улице Ленина, 11 (возле «Меготопа»).



Как рассказала заведующий магазином Татьяна Кравчук, в сеть комбината входят 17 торговых объектов, но все они - в столице и областных городах. В регионах еще не была развернута фирменная торговля, Пинск - первый. Ведь столица Полесья расположена недалеко от границы, здесь бывает много гостей, которые тоже ценят натуральную продукцию.



И, несмотря на небольшую площадь торговой точки, продукция представлена в широком ассортименте. Это ткани, домашний текстиль (постельное белье, столовые принадлежности, в том числе рушники, скатерти и многое другое), продукция для бани, пледы, покрывала. А поскольку льнозавод запустил линию по пошиву льняной одежды под торговой маркой «VILINI», то в магазине есть одежда для женщин - шикарные льняные блузки, топы, платья, халаты, демисезонные пальто, для мужчин - брюки, рубашки, костюмы, обувь - домашняя и спортивная, дамские сумки, сумочки и рюкзаки, сувенирная продукция. И все это из льна! И все это по доступным ценам! И еще, что немаловажно, белорусский производитель разбивает все бытующие стереотипы о льняных тканях. Благодаря новым технологиям лен не колется, не мнется, не садится, летом дает телу дышать, а зимой - согревает. Одежда натуральная, комфортная и стильная. Это не просто удачное приобретение, но и полезное для здоровья. А благодаря дизайнерам одежда, и текстиль выглядят оригинально, передают белорусский колорит.



И еще одно новшество - коллекции домашнего текстиля. На сегодняшний день покупателям представлены 2 коллекции «Осеннее утро» и актуальная «Новогодняя».



В Год малой родины замечательную идею воплотил в жизнь льнокомбинат. Там выпустили льняные полотенца и салфетки с белорусским орнаментом и надписью «Беларусь», а также с видами достопримечательностей нашей страны по областям. Серия называется «Мая Беларусь» и состоит из 7 полотенец - по количеству областей и столицы. Есть и штучные полотенца с достопримечательностями Брестчины. На них изображены изображены пинский коллегиум, Беловежская пуща и Брестская крепость, Пружанский собор имени св. Александра Невского, ружанский замок, каменецкая башня, косовский замок и другие памятные места.



Елена ЖУК

Фото Анны ВЕРЕНИЧ