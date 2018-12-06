ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске открылся магазин "Беларускі лён"

07.12.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   Льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию льноводства и переработки льна, которое прошло на базе Оршанского льнокомбината - крупнейшего в Европе производства в этой области.

  Сегодня льнокомбинат в Орше, как говорится на плаву. Немалая в этом заслуга государства: много лет комбинат субсидируется и модернизируется. Одна из задач крупного предприятия - развитие фирменной торговли.
  
  Фирменный магазин оршанского льнокомбината открылся и в  Пинске. Вывеску «Беларускі лён» вы найдете на улице Ленина, 11 (возле «Меготопа»).

  Как рассказала заведующий магазином Татьяна Кравчук, в сеть комбината входят 17 торговых объектов, но все они - в столице и областных городах. В регионах еще не была развернута фирменная торговля, Пинск - первый. Ведь столица Полесья расположена недалеко от границы, здесь бывает много гостей, которые тоже ценят натуральную продукцию.

  И, несмотря на небольшую площадь торговой точки, продукция представлена в широком ассортименте. Это ткани, домашний текстиль (постельное белье, столовые принадлежности, в том числе рушники, скатерти и многое другое), продукция для бани, пледы, покрывала. А поскольку льнозавод запустил линию по пошиву льняной одежды под торговой маркой «VILINI», то в магазине есть одежда для женщин - шикарные льняные блузки, топы, платья, халаты, демисезонные пальто, для мужчин - брюки, рубашки, костюмы, обувь - домашняя и спортивная, дамские сумки, сумочки и рюкзаки, сувенирная продукция. И все это из льна! И все это по доступным ценам! И еще, что немаловажно, белорусский производитель разбивает все бытующие стереотипы о льняных тканях. Благодаря новым технологиям лен не колется, не мнется, не садится, летом дает телу дышать, а зимой - согревает. Одежда натуральная, комфортная и стильная. Это не просто удачное приобретение, но и полезное для здоровья. А благодаря дизайнерам одежда, и текстиль выглядят оригинально, передают белорусский колорит.

  И еще одно новшество - коллекции домашнего текстиля. На сегодняшний день покупателям представлены 2 коллекции «Осеннее утро» и актуальная «Новогодняя».
 
  В Год малой родины замечательную идею воплотил в жизнь льнокомбинат. Там выпустили льняные полотенца и салфетки с белорусским орнаментом и надписью «Беларусь», а также с видами достопримечательностей нашей страны по областям. Серия называется «Мая Беларусь» и состоит из 7 полотенец - по количеству областей и столицы. Есть и штучные полотенца с достопримечательностями Брестчины. На них изображены изображены пинский коллегиум, Беловежская пуща и Брестская крепость, Пружанский собор имени св. Александра Невского, ружанский замок, каменецкая башня, косовский замок и другие памятные места.

  Елена ЖУК
   Фото Анны ВЕРЕНИЧ

 
 
Ссылка на источник 19
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Льняная отрасль страны в течение нескольких лет способна стать в два раза эффективнее. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Помощь лишней не бывает
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика