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В декабре на МКАД начнется ремонт двух мостов. Будут перекрытия движения

07.12.2018 12:13 — Разное | Tut.by  
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В ближайшие десять дней в столице начнут ремонтировать два путепровода на кольцевой, из-за чего некоторые участки МКАД будут перекрыты. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Надежда Бужан, TUT.BY

Директор ГП «Гордорстрой» Александр Ярошик рассказал, что ремонтировать будут путепроводы на 2,174-м и 24,12-м километре кольцевой. Это мосты над улицей Скорины и над проспектом Дзержинского.


Изображение: "Яндекс Карта"

По своей конструкции аналогичны путепроводу, отремонтированному в ноябре после просадки в августе у Игуменского тракта.

— Эти сооружения возводили в 1980-е годы. Тогда не было возможности доставлять крупногабаритные и тяжеловесные балки целиком, и их привозили на стройплощадку по частям, где затем склеивали. Опыт эксплуатации таких конструкций показал их недостаточную прочность и надежность, — сказал Ярошик.

При ремонте путепроводов на МКАД будет применена та же технология, что и при ремонте аналогичного сооружения возле Игуменского тракта: балки там заменят на цельные, что исключает возможность разрушения в месте сопряжения составных частей.

Что перекроют?

— Чтобы избежать полного закрытия движения по участкам МКАД во время ремонта, учитывая, что альтернативных объездных маршрутов там нет, а сами путепроводы расположены над действующими железнодорожными путями, сначала будем ремонтировать внутреннее кольцо путепровода на 2,174-м км и внешнее кольцо на 24,12-м км, — рассказал директор.

При этом пропуск транспорта на 2,174-м км, исходя из интенсивности движения на участке, планируется осуществить по двум полосам со стороны Уручья в сторону Шабанов. Соответственно, для движения в обратном направлении останется одна полоса. Что касается второго участка, то для движения со стороны Дзержинского в направлении Колядичей планируется выделить две полосы, в обратном направлении — одну.

— Завершить ремонтные работы на обозначенных участках планируем к концу мая 2019-года. А после проведения II Европейских игр продолжим ремонт уже на внешнем кольце 2,174-го км и, соответственно, внутреннем кольце 24,12-го км, который предполагаем закончить в конце 2019 года, — сообщил Ярошик.

 
Теги: Минск
 
 
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Речь идет о путепроводах, аналогичных тому, что проседал в Лошице.
 
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