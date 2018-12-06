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Редкий случай: пациент выплюнул сгусток крови в виде бронхиального дерева

07.12.2018 12:08 — Разное | Tut.by  
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36-летний пациент американской клиники, страдавший от сердечной недостаточности, откашлял сгусток крови в виде бронхиального дерева. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на работу, опубликованную специалистами из Калифорнийского университета в журнале New England Journal of Medicine.


Фото: New England Journal of Medicine

Пациента госпитализировали с острой сердечной недостаточностью и подключили к аппарату, помогающему перекачивать кровь по всему телу. Но такие аппараты могут способствовать образованию тромбов, из-за чего мужчине также вводили антикоагулянты (в частности, гепарин) — лекарство, препятствующие свертыванию крови.

Но из-за повреждения сосудов в области легких кровь проникла в бронхи больного — вскоре он начал кашлять небольшими кровяными сгустками, а потом откашлял огромный сгусток, по форме в точности повторяющий правое бронхиальное дерево человека (вторичные бронхи, которые отходят от главного и делятся на все более мелкие ветви).

«Мы были поражены. Вы не можете себе представить, на сколько это любопытно. Я имею в виду, что такое происходит очень, очень, очень редко», — уточнил доктор Георг Визельталер (Georg Wieselthaler), лечивший мужчину.

Скорее всего, сгусток сохранил форму из-за слишком высокой концентрации фибриногена в теле пациента — белка в плазме крови, формирующего подобные сгустки. Через неделю после случившегося из-за обострения сердечной недостаточности больной скончался.

 
 
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Через неделю после случившегося больной скончался.
 
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